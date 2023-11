1 z 5

Niedawno na stronie facebookowej Anny Lewandowskiej pojawił się wpis kobiety, która kupiła jeden z batonów "Energy Bar" Anny Lewandowskiej i znalazła w nim larwy moli spożywczych oraz pleśń. Zrobiła zdjęcia i zmieściła post takiej treści:

Chciałabym podzielić się z wami odkryciem w batonie "Energy Bar" wyprodukowanym przez "Foods by Ann" Anny Lewandowskiej. Po otwarciu opakowania zauważyłam biały nalot na batonie jakby pleśń. Po otwarciu całego opakowania moim oczom ukazała się biała larwa o długości ok. 1 cm pełzająca po batonie. Była to prawdopodobnie larwa mola spożywczego. Baton był zdatny do spożycia aż do 24.07.2018 - napisała na Facebooku rozczarowana kobieta i podzieliła się zdjęciem felernego batona - napisała 25 listopada kobieta.

Firma "Foods by Ann" szybko zareagowała i zapłaciła kobiecie 200zł za szkody. Przedstawiciel "Foods by Ann" skomentował to jednak sugerując, że ten wpis mógł być prowokacją.

Uważamy, że była to prowokacja mającą na celu zaszkodzenie wizerunkowi marki "Foods by Ann". Chcemy zapewnić, że dokładamy wszelkiej staranności, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe. Dokonujemy zakupów surowców z potwierdzonych źródeł dostaw od certyfikowanych producentów - napisał Paweł Ciuraj z "Foods By Ann" w oświadczeniu dla serwisu Plotek.pl

