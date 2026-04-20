Uczestniczka najnowszej edycji "Farmy" ogłosiła ciążę. Prowadzące od razu skomentowały
Ola z najnowszej edycji "Farmy" pochwaliła się swoim szczęściem i ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W komentarzach posypały się gratulacje. Na radosne wieści zareagowały również prowadzące show Polsatu. Siostry Milena i Ilona Krawczyńskie skomentowały wpis uczestniczki. Sprawdź, co napisały.
Milena i Ilona Krawczyńskie nie mogły przejść obojetnie obok takich wieści. Po tym, jak Ola z "Farmy" poinformowała o ciaży, prowadzące od razu dodały komentarz w sieci.
Ola z "Farmy" zostanie mamą
Ola była jedną z uczestniczek najnowszej edycji "Farmy", ale dość szybko pożegnała się z programem. Ola odpadła już w dziesiątym odcinku, ale chociaż jej przygoda z show trwała tak krótko to widzowie zdążyli ją polubić i żałowali, że znika z produkcji. Teraz Ola za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się swoim szczęściem. W mininy weekend okazało się bowiem, że uczestniczka "Farmy" jest w ciąży.
Najpiękniejsze szczęście, jakie noszę pod sercem, zaczyna zmieniać cały nasz świat
Pod postem z radosną nowiną od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że głos zabrały również siostry Milena i Ilona Krawczyńskie.
Prowadzące "Farmy" gratulują Oli
Prowadzące "Farmy" nie mogły przejść obojętnie obok takiej wiadomości. Milena i Ilona Krawczyńskie pod postem Oli opublikowały krótki komentarz ws. radosnychh wieści.
Gratulacje. Piękny etap przed Tobą, wysyłamy dużo buziaków
Głos zabrała również Peonia, była uczestniczka "Farmy", która miała chyba najbliższą relację z Olą w w programie.
Ojejciu Oleńko gratuluję jak się cieszę dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś oj oj ty niedobra dziewczynko kochana wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojego dzidziusia
Sama Ola z "Farmy" do tej pory nie odpowiedziała na lawinę komentarzy z gratulacjami - nie zdradziła również płci dziecka oraz planowanej daty porodu. My jeszcze raz serdecznie gratulujemy Oli i już czekamy na kolejne zdjęcia z rosnącym brzuszkiem.
Kibicowaliście Oli w "Farmie" i żałujecie, że tak szybko zniknęła z programu? Przypominamy, że ostatnio Janosik na lajwie po odcinku "Farmy" pokazał się właśnie w towarzystwie Oli.
