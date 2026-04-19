Janosik nagle puścił parę z ust o Akselu i Paulinie. Co łączy ich po "Farmie"?
W ostatnich odcinkach do "Farmy" dołączyła przyjaciółka Janosika, Paulina, która od razu wpadła w oko Akselowi. Farmer nie daje za wygraną i pokusił się nawet o przygotowanie dla niej romantycznej kolacji nad stawem. Jak rozwinie się ich relacja i czy Aksel i Paulina mają kontakt po programie? Janosik powiedział nam wprost.
Choć głównym celem uczestników "Farmy" jest wygranie głównej nagrody i Złotych Wideł, to podczas tygodni spędzonych w gospodarstwie między farmerami rodzą się znajomości, przyjaźnie, a nawet uczucia. Janosik wyjawił nam swoje uczucia do Agnieszki z "Farmy", a w dodatku nie szczędził też kulis relacji Aksela i Pauliny.
Janosik postanowił wyjawić, że wątek starania się Aksela o względy Pauliny z pewnością zostanie pokazany w kolejnych odcinkach "Farmy". Zdradził też, że mają kontakt również po programie.
Z tego co wiem, Paulina z Akselem utrzymują kontakt. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Oglądajcie i na pewno ten wątek gdzieś tam będzie się rozwijał, myślę, i że będzie fajnie
W tej samej rozmowie z Party.pl otwarcie przyznał, że trzyma kciuki za uczuciowe życie Pauliny. Jako przyjaciel bardzo mocno wspiera ją po przeszłych sercowych perturbacjach i trzyma kciuki za jej szczęście również na tej płaszczyźnie.
Nie byłem zazdrosny o randkę, bo chciałem po prostu, żeby Paulina była szczęśliwa, żeby w końcu kogoś znalazła, bo też miała pecha z tymi chłopakami, gdzieś tam miała różne problemy po rozstaniu
A jak zapatruje się na relację Aksela z Pauliną?
Aksel fajny chłopak, pasują do siebie, fajnie mi się to ogląda, no i czekam na rozwój sytuacji i co tam się będzie w odcinkach teraz działo.
W wideo powyżej Janosik zdradził nam też, z kim z "Farmy" utrzymuje kontakt po programie. Z pełną pewnością mógł to powiedzieć o Oli, która ostatnio go ugościła. Z kim jeszcze ma tak dobre relacje? Tylko posłuchajcie.
