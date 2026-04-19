Choć Janosik odpadł z "Farmy", w gospodarstwie walkę wciąż walczy jego przyjaciółka, Paulina. Szybko po jej dołączeniu do show, okazało się, że będący z nią w sojuszu Aksel czuje do niej miętę. Jak potoczą się ich dalsze losy? Janosik uchylił nam rąbka tajemnicy.

Aksel i Paulina mają kontakt po "Farmie"? Janosik wszystko wyjawił

Choć głównym celem uczestników "Farmy" jest wygranie głównej nagrody i Złotych Wideł, to podczas tygodni spędzonych w gospodarstwie między farmerami rodzą się znajomości, przyjaźnie, a nawet uczucia. Janosik wyjawił nam swoje uczucia do Agnieszki z "Farmy", a w dodatku nie szczędził też kulis relacji Aksela i Pauliny.

Janosik postanowił wyjawić, że wątek starania się Aksela o względy Pauliny z pewnością zostanie pokazany w kolejnych odcinkach "Farmy". Zdradził też, że mają kontakt również po programie.

Z tego co wiem, Paulina z Akselem utrzymują kontakt. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Oglądajcie i na pewno ten wątek gdzieś tam będzie się rozwijał, myślę, i że będzie fajnie powiedział Janosik.

W tej samej rozmowie z Party.pl otwarcie przyznał, że trzyma kciuki za uczuciowe życie Pauliny. Jako przyjaciel bardzo mocno wspiera ją po przeszłych sercowych perturbacjach i trzyma kciuki za jej szczęście również na tej płaszczyźnie.

Nie byłem zazdrosny o randkę, bo chciałem po prostu, żeby Paulina była szczęśliwa, żeby w końcu kogoś znalazła, bo też miała pecha z tymi chłopakami, gdzieś tam miała różne problemy po rozstaniu mówił Janosik.

A jak zapatruje się na relację Aksela z Pauliną?

Aksel fajny chłopak, pasują do siebie, fajnie mi się to ogląda, no i czekam na rozwój sytuacji i co tam się będzie w odcinkach teraz działo.

W wideo powyżej Janosik zdradził nam też, z kim z "Farmy" utrzymuje kontakt po programie. Z pełną pewnością mógł to powiedzieć o Oli, która ostatnio go ugościła. Z kim jeszcze ma tak dobre relacje? Tylko posłuchajcie.

