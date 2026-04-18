Janosik z "Farmy" cieszy się olbrzymią popularnością. Odcinek, w którym musiał pożegnać się z programem był emocjonalny nie tylko dla niego, ale również widzów. Uczestnik w transmisji na żywo po odcinku, która odbyła się na Instagramie "Farmy" przyznał:

To był mój najgorszy moment w życiu.

Łukasz "Janosik" o odejściu z "Farmy"

Janosik musiał opuścić "Farmę" po przegranym pojedynku i w wyniku głosowania pozostałych uczestników. W szczerej rozmowie z Szymonem, podczas transmisji na żywo na Instagramie "Farmy", podsumował, które momenty zapadną mu sercu:

Atmosfera, nie powiem, ostatnimi miesiącami to żyłem sam za granicą, znajomych miałem tylko z pracy, a tutaj nagle pełno osób mi bliskich. Czułem się z nimi, jak z rodziną. Wiadomo były spiny, ale czułem się tam doskonale i mógłbym tam funkcjonować latami. Poza tym jedzeniem, bo deficyt kaloryczny stwarzał problemy. Jakbyśmy mieli jedzenia pod dostatkiem, to klimat mi się podobał. Miałem fajne osoby.

Dalej kontynuował:

Jak ktoś długimi miesiącami przebywa zagranicą to taki świat, że ma wokół siebie dużo bliskich osób to jest naprawdę coś fajnego. Nie chciałem tego opuszczać. To jak musiałem opuszczać ''Farmę'' to był mój najgorszy moment w życiu.

Kulisy po odejściu z "Farmy". Janosik zdradza

Janosik opowiedział również o tym, co czuł, jak musiał opuścić plan "Farmy":

Potem jak człowiek musi opuścić ''Farmę'', siedzieć w tym hotelu tam, wie, że następnego dnia nie będzie obrządku, nie spotkam się z tymi osobami, to jest naprawdę dołujące. Zrozumieją to tylko osoby, które były na ''Farmie'' i doświadczył tego samego.

Kto wygra "Farmę"? Janosik komentuje

Janosik zostawił na "Farmie" swoją przyjaciółkę Paulinę i to za nią właśnie trzyma kciuki najmocniej. W rozmowie z Szymonem nie szczędził jej komplementów:

To jest gwiazda, ona ma wspaniałą osobowość, ona jeszcze pokaże widzom. Ona jest takim czarnym koniem według mnie. (...) Cieszę się, że ona do mnie przyszła, bo to jest idealne miejsce dla niej. (...) Mam nadzieję, że ona wygra ten program. (...) Moim ostatnim życzeniem jest, żeby ona wygrała ten program. Wtedy będę szczęśliwy.

Janosik z "Farmy" nagle ją pokazał. Wydało się podczas transmisji po odcinku

Janosik podczas transmisji na żywo po odcinku "Farmy" nagle pokazał, że nie siedzi sam. W Warszawie, tuż przed swoją wizytą w "Halo tu Polsat", odwiedził Olę, która również należała do sojuszu "młodych wilków".

fot. Instagram @farmapolsat