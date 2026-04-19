Janosik z "Farmy" wyjawił prawdę o swoich uczuciach. Jego serce jest zajęte?
Janosik odpadł z "Farmy", co szerokim echem odbiło się zarówno wśród fanów programu, jak i w mediach. Ulubieniec telewidzów postanowił nam zdradzić co nieco nie tylko na temat swoich przyszłych planów zawodowych. Czy zostanie w Polsce, planuje udział w kolejnych programach i czy jego serce jest zajęte? Łukasz niczego nie ukrywał.
Janosik zdobył serca telewidzów w programie "Farma". Fani docenili jego pracowitość, szczerość i dobre serce. Choć w ostatnim odcinku programu musiał zakończyć swoją przygodę, to wciąż pozostaje on w myślach swoich widzów. Gdzie teraz będą mogli zobaczyć Janosika? To nie jedyna kwestia, którą nam wyjawił. Otworzył się też na temat miłości.
Janosik z "Farmy" o planach na przyszłość i miłości
Janosik, mimo ogromnego poparcia ze strony telewidzów, został wyeliminowany z "Farmy". W wywiadach po jego ostatnim odcinku przyznał, że choć ostatnie momenty w gospodarstwie mocno zraniły jego uczucia, to w jego pamięci zostaną też piękne wspomnienia.
W rozmowie z Party.pl został zapytany o swoje plany po programie. Czy planuje na stałe wrócić do Polski, podbić show-biznes, a może pójść do kolejnego programu? Tak będą wyglądały jego najbliższe miesiące.
Ja właśnie ostatnio wróciłem już do Polski i zacząłem pracę jako instruktor fitness i trener na siłowni w Gdańsku. (...) Tak, jestem tutaj na stałe, a w przyszłości czas pokaże, zobaczymy
Choć w rozmowie z nami Janosik wyznał szczere uczucia do Agnieszki z "Farmy", to jego serce nie jest obecnie zajęte. Ulubieniec widzów nie zamyka się jednak na miłość i już niedługo planuje o nią zawalczyć.
Miłości jeszcze nie ma na horyzoncie, ale tu właśnie z kumplem Paulem lecimy do Zakopanego i może coś tam poznamy kogoś
Na koniec rozmowy został też poruszony temat finału "Farmy". W wideo powyżej przekonacie się, jak Janosik odnosi się do uczestnictwa w ostatnim, kończącym sezon odcinku programu.
- Janosik wróci na "Farmę"? Mówi otwarcie o wygranej
- Janosik wyznał prawdę o siostrach Krawczyńskich. Mówi wprost o produkcji "Farmy"
