Janosik zdobył serca telewidzów w programie "Farma". Fani docenili jego pracowitość, szczerość i dobre serce. Choć w ostatnim odcinku programu musiał zakończyć swoją przygodę, to wciąż pozostaje on w myślach swoich widzów. Gdzie teraz będą mogli zobaczyć Janosika? To nie jedyna kwestia, którą nam wyjawił. Otworzył się też na temat miłości.

Janosik z "Farmy" o planach na przyszłość i miłości

Janosik, mimo ogromnego poparcia ze strony telewidzów, został wyeliminowany z "Farmy". W wywiadach po jego ostatnim odcinku przyznał, że choć ostatnie momenty w gospodarstwie mocno zraniły jego uczucia, to w jego pamięci zostaną też piękne wspomnienia.

W rozmowie z Party.pl został zapytany o swoje plany po programie. Czy planuje na stałe wrócić do Polski, podbić show-biznes, a może pójść do kolejnego programu? Tak będą wyglądały jego najbliższe miesiące.

Ja właśnie ostatnio wróciłem już do Polski i zacząłem pracę jako instruktor fitness i trener na siłowni w Gdańsku. (...) Tak, jestem tutaj na stałe, a w przyszłości czas pokaże, zobaczymy odpowiedział Janosik.

Choć w rozmowie z nami Janosik wyznał szczere uczucia do Agnieszki z "Farmy", to jego serce nie jest obecnie zajęte. Ulubieniec widzów nie zamyka się jednak na miłość i już niedługo planuje o nią zawalczyć.

Miłości jeszcze nie ma na horyzoncie, ale tu właśnie z kumplem Paulem lecimy do Zakopanego i może coś tam poznamy kogoś odpowiedział Janosik.

Na koniec rozmowy został też poruszony temat finału "Farmy". W wideo powyżej przekonacie się, jak Janosik odnosi się do uczestnictwa w ostatnim, kończącym sezon odcinku programu.

