10 stycznia 2026 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu animowanego „Miss Moxy. Kocia ekipa”. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów głównie za sprawą obecności Roksany Węgiel i jej męża Kevina Mgleja. Para, która użyczyła głosów bohaterom bajki, zjawiła się na czerwonym dywanie i nie szczędziła sobie czułości.

Podczas wydarzenia para chętnie pozowała fotoreporterom, przyciągając wzrok swoją bliskością i serdecznością. Na ściance nie brakowało uśmiechów i czułych gestów.

Stylizacje Roksany Węgiel i Kevina Mgleja przyciągają uwagę

Roksana Węgiel zaprezentowała się w odważnej, ale stylowej stylizacji. Artystka postawiła na brązową, obcisłą mini sukienkę, którą zestawiła ze skórzaną kurtką. Całość uzupełniła eleganckimi szpilkami, co podkreśliło jej zgrabną sylwetkę i modowe wyczucie.

Kevin Mglej z kolei wybrał klasykę - pojawił się w czarnym garniturze z dopasowanym swetrem pod marynarką. Para prezentowała się bardzo harmonijnie i stylowo, co nie umknęło uwadze zgromadzonych gości i mediów.

Znani goście na premierze animacji w Warszawie

Oprócz Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, na premierze pojawiło się wiele znanych twarzy z polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Maja Hyży, Marta Dąbrowska, Ewelina Serafin, Monika Mrozowska, Agnieszka Błach z Wojciechem Błachem oraz Sambor Czarnota.

„Miss Moxy. Kocia ekipa” to animacja, w której udział wzięło wiele znanych osób z polskiego show-biznesu. Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie tylko użyczyli swoich głosów bohaterom, ale również aktywnie promują projekt.

Premiera bajki w Warszawie była pierwszą okazją, aby zobaczyć efekt ich pracy na dużym ekranie. Wydarzenie zyskało spory rozgłos medialny, między innymi dzięki obecności popularnych celebrytów.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej/Fot. AKPA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej/Fot. AKPA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej/Fot. AKPA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej/Fot. AKPA

Zobacz także: