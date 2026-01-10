Roksana Węgiel i Kevin Mglej na premierze bajki. Na ściance nie szczędzili sobie czułości
Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzili sobie czułości podczas premiery bajki „Miss Moxy. Kocia ekipa” w Warszawie. Para, która wspólnie pracowała nad filmem, przyciągała spojrzenia fotoreporterów.
10 stycznia 2026 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu animowanego „Miss Moxy. Kocia ekipa”. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów głównie za sprawą obecności Roksany Węgiel i jej męża Kevina Mgleja. Para, która użyczyła głosów bohaterom bajki, zjawiła się na czerwonym dywanie i nie szczędziła sobie czułości.
Podczas wydarzenia para chętnie pozowała fotoreporterom, przyciągając wzrok swoją bliskością i serdecznością. Na ściance nie brakowało uśmiechów i czułych gestów.
Stylizacje Roksany Węgiel i Kevina Mgleja przyciągają uwagę
Roksana Węgiel zaprezentowała się w odważnej, ale stylowej stylizacji. Artystka postawiła na brązową, obcisłą mini sukienkę, którą zestawiła ze skórzaną kurtką. Całość uzupełniła eleganckimi szpilkami, co podkreśliło jej zgrabną sylwetkę i modowe wyczucie.
Kevin Mglej z kolei wybrał klasykę - pojawił się w czarnym garniturze z dopasowanym swetrem pod marynarką. Para prezentowała się bardzo harmonijnie i stylowo, co nie umknęło uwadze zgromadzonych gości i mediów.
Znani goście na premierze animacji w Warszawie
Oprócz Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, na premierze pojawiło się wiele znanych twarzy z polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Maja Hyży, Marta Dąbrowska, Ewelina Serafin, Monika Mrozowska, Agnieszka Błach z Wojciechem Błachem oraz Sambor Czarnota.
„Miss Moxy. Kocia ekipa” to animacja, w której udział wzięło wiele znanych osób z polskiego show-biznesu. Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie tylko użyczyli swoich głosów bohaterom, ale również aktywnie promują projekt.
Premiera bajki w Warszawie była pierwszą okazją, aby zobaczyć efekt ich pracy na dużym ekranie. Wydarzenie zyskało spory rozgłos medialny, między innymi dzięki obecności popularnych celebrytów.
