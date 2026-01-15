Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Cieszą się ogromną sympatią rzeszy fanów, którzy chętnie śledzą ich wspólne życie. Roxie i Kevin śmiało dzielą się z odbiorcami najważniejszymi i najciekawszymi momentami - niedawno zdradzili, że po zaledwie roku odnowili przysięgę małżeńską. Teraz na jaw wyszło, że zaangażowali się razem w nowy projekt.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel zadebiutowali razem w dubbingu

Roxie wraz z mężem zdecydowali się na nowe zawodowe wyzwanie. Po raz pierwszy razem pojawili się w projekcie dubbingowym, który okazał się dla nich ważnym krokiem zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Kevin Mglej, który do tej pory nie miał doświadczenia w dubbingu, przyznał w "Pytaniu na śniadanie", że nowe doświadczenie dało mu sporo ekscytacji. Wyraził również chęć na poszerzenie horyzontów na tym polu.

Szczerze, to jest taka przestrzeń, w której odnajdujesz takie wewnętrzne dziecko. Trochę możesz wyluzować. W sumie nie dubbingowałem jeszcze takiej poważniejszej roli. Chętnie bym to zrobił. Ale fajnie, fajnie. Powiem ci, że to jest ciekawa część fabuły zwanej życiem

O ile dla Kevina Mgleja był to dubbingowy debiut, tak Roksana Węgiel miała już okazję podkładać swój głos pod postaci. Na łamach Telemagazynu wyznała:

To jest nasz pierwszy wspólny raz w studiu dubbingowym. Wcześniej miałam do czynienia z dubbingiem w innych produkcjach. Ta jest piąta i chyba z tego, co mi się wydaje, taka najbardziej przyjemna, bo jesteśmy razem i to była fajna przygoda. Fajnie czegoś takiego doświadczyć wspólnie, to na pewno

Dla Roksany, która ma już większe doświadczenie w dubbingu, praca nad nowym projektem z mężem była nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale też sposobem na zacieśnienie relacji. Z ich wypowiedzi jasno wynika, że wspólna praca przynosi im satysfakcję.

Nowy etap w życiu Roksany i Kevina

Nowe zawodowe wyzwania to nie jedyne przedsięwzięcia, jakich para podjęła się w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu Roxie i Kevin podzielili się nowiną o zakupie działki pod Warszawą. Zdradzili również, że startują z budową wymarzonego domu! W jednym z wywiadów 21-latka zdradziła, że już na starcie podzielili się zadaniami w tym temacie - Kevin odpowiada za kwestie bardziej techniczne, a Roxie za wizualne.

W rozmowie z Telemagazynem przyznali, że od samego początku z łatwością przychodzi im dzielenie się obowiązkami.

Od samego początku, kiedy zaczęliśmy razem pracować, to powiedzieliśmy sobie, 'dobra, w tych obszarach jakby stu procentach decyduje Roksana, w tych obszarach stu procentach decyduję ja' i kiedy nam się rzeczy zazębiają, to po prostu wiemy, kto jest za co odpowiedzialny i kto podejmuje tę decyzję, więc łatwo to funkcjonuje, bo nie mamy jakichś zgrzytów

Ciekawe, czy Roksana i Kevin mają jeszcze w planach wspólne zawodowe projekty.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej/Fot. AKPA

Zobacz także: Wersow i Friz wyprowadzili się z luksusowej willi. Zamieszkali w najpopularniejszym domu w Polsce