Roxie Węgiel to 20-letnia piosenkarka, która swoją sławę zawdzięcza wygranej w programie muzycznym "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior w 2018 roku. Młoda wokalistka wyszła za mąż w 2024 roku, a jej mąż, Kevin Mglej jest od niej o 9 lat starszy. Para jest aktywna na social mediach i często publikuje wspólne zdjęcia. W najnowszym wpisie na Instagramie Roxie postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Nowego Roku. Nie zabrakło romantycznego zdjęcia z mężem i szczerych słów, zobaczcie!

Roxie Węgiel dodała zdjęcie z mężem i ogłosiła to

Początek nowego roku inspiruje do dzielenia się noworocznymi postanowieniami oraz wspominania tego, co już było. Roxie Węgiel opublikowała na Instagramie noworoczny wpis i dodała kilka zdjęć podsumowujących 2025 rok. Pierwsze z nich przedstawia ją z Kevinem w romantycznym ujęciu podczas sylwestrowej nocy. Kevin obejmuje swoją ukochaną i całuje ją w policzek.

Do zdjęć dołączony został wpis, w którym Roxie napisała, że miniony rok był dla niej przełomowy. Wyjawiła również, że czuje się gotowa na nowe wyzwania. Na koniec złożyła fanom życzenia, by nadchodzący rok okazał się wspaniały dla wszystkich.

Happy New Year! Rok 2025 był dla mnie początkiem przełomu — teraz czas na kontynuację. 2026, I’m ready! Niech to będzie wspaniały rok dla nas wszystkich! napisała Roxie.

Roxie Węgiel wystąpiła na Sylwestrze z dwójką 2025

Roxie Węgiel wystąpiła na scenie Sylwestra z dwójką 2025. Młoda piosenkarka nieustannie zachwyca fanów swoim wokalem. W tym roku miała okazję zaprezentować się na Sylwestrze z dwójką w Katowicach, gdzie zaśpiewała jeden ze swoich najnowszych utworów pt. "Błękit".

W swoim noworocznym wpisie pochwaliła się również zdjęciami z sylwestrowego występu. Roxie wystąpiła w długiej, zwiewnej błękitnej sukni, która idealnie komponowała się z tytułem singla. Jej występ był wzruszający i skradł serca fanów. Dla piosenkarki miał on także symboliczne znaczenie. Oznaczał zwieńczenie kolejnego, pełnego sukcesów roku w jej muzycznej karierze.

