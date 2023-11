2 z 3

Okazuje się, że William szedł tuż przed Kate, towarzysząc premier Theresie May. Potem oboje zasiedli przy stole w sali bankietowej, ale nie siedzieli obok siebie. Przez całą kolację byli bardzo poważni, a uśmiechali się jedynie wtedy, kiedy rozmawiali z innymi uczestnikami przyjęcia. To nie wygląda dobrze! Wszystko wskazuje na to, że plotki o poważnym kryzysie w małżeństwie książęcej pary wcale nie są przesadzone.