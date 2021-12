Małgorzata Rozenek ostro skrytykowana przez Edytę Górniak: "Pycha nie przynosi szczęścia"

Internauci nie kryją swojego oburzenia, a po tym, jak Edyta Górniak wystąpiła w czwartkowym wydaniu programu „Gość Wydarzeń” w Polsat News, gdzie diwa polskiej sceny muzycznej oraz były szef GIS wypowiadali się na temat epidemii koronawirusa. Piosenkarka zabrała głos również w sprawie zmanipulowania jej ostatnich słów. W komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widzowie nie kryli swojej krytyki wobec zapraszania gwiazd, do poważnych programów. W sieci rozpętała się zagorzała dyskusja. Zobacz także: Dziennikarz żartował z Edyty Górniak w "Pytaniu na śniadanie". Tomasz Kammel musiał interweniować! Internauci krytykują występ Edyty Górniak Gdybym faktycznie powiedziała, że w szpitalach nie ma chorych ludzi, ale są statyści, to byłoby to absurdem. Komukolwiek trudno jest w to uwierzyć, a jednak ludzie uwierzyli. Jesteśmy w trudnym momencie życia. Nie mam żalu do tych, których to rozzłościło, ale tych, którzy nadali inny kontekst wypowiedzi - powiedziała artystka nawiązując do manipulowania jedną z jej ostatnich wypowiedzi. Edyta Górniak podczas programu "Gość Wydarzeń" zadeklarowała również, że jeżeli szczepienia przeciw Covid-19 będą obowiązkowe, wyprowadzi się z Polski. Artystka podkreśliła również, że nie namawia nikogo do tego, by brać lub nie brać szczepionki. Choć nie podważa istnienia wirusa, powiedziała, co jej zdaniem ma ogromny wpływ na odporność ludzi: W tym roku stres pomnożono na naszych oczach do maksimum, dlatego ludziom spadła odporność i chorują. Jesteśmy świadkami rozpadu naszego świata, trzeba dodać ludziom otuchy. To, ze nikt nie chroni ich pod względem emocjonalnym, to jest katastrofa. To zadanie lekarzy, ale i artystów Po wyemitowaniu programu,...