Małgorzata Rozenek-Majdan zagra w kryminale Patryka Vegi! Dla nowej roli zrezygnuje z pracy w telewizji?

Tego nikt się nie spodziewał! Jak donosi "Party", kariera filmowa Małgorzaty Rozenek-Majdan rozkręca się na dobre! Okazuje się, że gwiazda dostała kolejną propozycję roli – tym razem w nowym kryminale Patryka Vegi. Czy to oznacza, że dla kina zamierza porzucić telewizję?

Małgorzata Rozenek-Majdan aktorski debiut ma już za sobą! Zagrała jedną z głównych ról w filmie Patryka Vegi „Miłość, seks & pandemia”, który z powodu pandemii wciąż czeka na premierę kinową. Małgorzata zagrała tam postać Nory – niezależnej fotografki, która straciła wiarę w miłość. Ostatnio zaś, Rozenek-Majdan kręciła zdjęcia do kolejnego projektu - komedii romantycznej. W jakiej roli ją zobaczymy?

Zagram przyjaciółkę głównego bohatera, która pomaga mu rozwiązywać problemy sercowe. To mała, ale zauważalna rola – mówi Rozenek-Majdan.

Okazuje się, że Patrykowi Vedze tak dobrze współpracowało się z Małgorzatą, że reżyser ma już dla niej następną propozycję! Jaką?

Małgorzata Rozenek-Majdan dołącza do stajni gwiazd Patryka Vegi!

Patryk Vega nie ukrywa, że praca z Małgorzatą należała do przyjemności. Okazuje się, że reżyser i gwiazda złapali świetny kontakt już na pierwszym spotkaniu. Co więcej, łączy ich nie tylko perfekcjonizm, ale też podobne poczucie humoru. Reżyser zatrudniając Małgorzatę do filmu „Miłość, seks & pandemia” od razu wiedział, w jakiej roli chce ją obsadzić. Zależało mu, by gwiazda wyszła poza swoją strefę komfortu i pokazała widzom zupełnie inne oblicze. I to się udało, bo dla tej roli Rozenek-Majdan dała się oszpecić.

Małgosia jest wspaniałą, charyzmatyczną kobietą z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Od pierwszego spotkania wiedziałem, że chcę z nią pracować i nie będzie to jeden projekt – mówi w rozmowie z „Party” reżyser.

Co więcej, Vedze udało się namówić ją na zagranie odważnych scen łóżkowych. Jak w nich wypadła? Przekonamy się najszybciej jesienią, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Mimo to reżyser nie zwalnia tempa. Rozmowy o nowych rolach dla gwiazdy trwają, bo Patryk Vega ma już kolejny pomysł na Małgorzatę. Tym razem widzi ją w roli... pani komisarz, która, w odróżnieniu od gwiazdy, jest chłodną i nieco mroczną postacią.

Marzy się nam stworzenie mrocznego kryminału rodem ze Skandynawii, w którym Małgosia zagra przedstawicielkę organów ścigania – zapowiada Vega.

A co z telewizją? Czy dla aktorstwa Małgorzata Rozenek-Majdan zrezygnuje z pracy w TVN? Jak ustaliło "Party", decyzje o kolejnej edycji „Projektu Lady” i „Rozenek cudnie chudnie” jeszcze nie zapadły, ale stacja zapewnia, że nie zamierza zrezygnować ze współpracy z Małgorzatą. I vice versa!

Nie zrezygnuję z telewizji. Mogę przecież łączyć jedno z drugim i dodatkowo spełniać inne marzenia – mówi gwiazda.

