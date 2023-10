Film Patryka Vegi, w którym Małgorzata Rozenek zaliczyła swój aktorski debiut, ma mieć swoją premierą już w 2021 roku. "Miłość, seks & pandemia" już samym zwiastunem, w którym nie brakuje intymnych scen, wywołała w internautach spore poruszenie. Co więcej, te z udziałem gwiazdy TVN, skomentował sam Radosław Majdan. Czy erotyczne ujęcia sprawiały Małgorzacie Rozenek problemy?

Oczywiście to nie jest przyjemne. Jest pełno ludzi, ktoś robi zdjęcia, ktoś robi dźwięk, a ty masz nagle udawać, że kochasz się z kimś, i to ma być naturalne, a wiadomo, że cię to peszy, ale Patryk potrafi tak zrobić, że to jest tak rozbite na czynniki pierwsze, że w ogóle nie ma takiej sytuacji. Natomiast to nie te sceny były najtrudniejsze - zdradziła w rozmowie z naszą reporterką.