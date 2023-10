Małgorzata Rozenek wystąpiła w najnowszym filmie Patryka Vegi "Miłość w czasach zarazy". Film, jak na twórczość Patryka Vegi ocieka seksem, przemocą i porusza najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie życia. Bohaterowie mierzą się z samotnością, z poszukiwaniem miłości w wyjątkowo trudnym czasie, jakim jest pandemia. Jedną z najbardziej niegrzecznych i odważnych ról otrzymała Małgorzata Rozenek. W filmie jest osobą działającą w świecie przestępczym, sama Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Party.pl" mówi, że jej postać jest chłopięca, mocna.

W tym celu właśnie wizerunek Nory jest bardzo niegrzeczny, ostry, można śmiało powiedzieć, że mało kobiecy. Jak Małgorzata Rozenek poradziła sobie w takiej roli? Jak wyjaśnia, to, że została oszpecona, pomogło jej grać. By się dowiedzieć, dlaczego taki wizerunek ułatwił Gosi pracę na planie, oraz dlaczego nie chce iść do kina na ten film, zobaczcie wideo!

