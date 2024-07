Kasia Moś w rozmowie z Party.pl zdradziła, kto jest autorem projektu sukni, w której zaprezentowała się podczas polskich preselekcji do Eurowizji! Wczoraj w gmachu Telewizji Publicznej odbyły się Krajowe Eliminacje do międzynarodowego konkursu, który w tym roku odbędzie się w Kijowie. Na scenie zaprezentowało się dziesięciu wykonawców, a wśród nich właśnie Kasia Moś, która oczarowała jury i telewidzów swoim występem. Po podliczeniu głosów jurorów i widzów okazało się, że to 30-letnia piosenkarka będzie reprezentantką Polski na Eurowizji 2017.

Kasia Moś na scenie pokazała się w długiej, prześwitującej spódnicy i w metalicznym topie. Artystka zdradziła nam, kto zaprojektował jej kreacje, w których wystąpiła na wczorajszych preselekcjach! W tej samej stylizacji zobaczymy ją podczas półfinału w Kijowie? Tego dowiecie się z naszego materiału WIDEO!

