Joanna Racewicz, popularna dziennikarka, prezenterka oraz autorka książek, zabrała głos w sprawie gróźb śmierci, z którymi przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy musiał zmierzyć się Jerzy Owsiak, prezes fundacji. W sprawę zaangażowane są już policja oraz prokuratura, które dokonują kolejnych zatrzymań. W rozmowie z Party.pl Racewicz mówi:

Reklama

Ścierpła mi skóra, kiedy przeczytałam facebookowy wpis Jurka Owsiaka - powiedziała w rozmowie z Party.pl,

Owsiak otrzymuje groźby śmierci! Sprawą zajmuje się służby

Jurek Owsiak otrzymywał groźby śmierci tuż przed finałem WOŚP. Wydał oświadczenie, w którym przyznał wprost, że obawia się o swoje życie. Przytoczył również treść jednego z szokujących telefonów z groźbami śmierci, jakie otrzymał, a sprawa została zgłoszona policji. "Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył"- poinformował Owsiak. Dodał, że to nie jedyna taka sytuacja, która miała miejsce w ostatnim czasie: "Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło".

Jednego z podejrzanych zatrzymano, aresztowany przyznał się do zarzutu, a także stwierdził, że groźby były motywowane "zapoznaniem się z jednym z reportaży w Telewizji Republika". Sytuację w "Faktach po Faktach" jakiś czas temu komentował profesor Bohdan Maruszewski, współtwórca WOŚP: "On tego nie zrobił sam, dlatego że mu to przyszło znikąd do głowy. On wymyślił to tylko dlatego, że znalazł się pod wpływem informacji, kampanii, zabiegów medialnych, które do tego właśnie miały doprowadzić".

Joanna Racewicz broni Owsiaka i WOŚP

Groźby pod adresem Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Party.pl skomentowała Joanna Racewicz, nie kryjąc oburzenia. Dziennikarka zwraca uwagę, jak ważne jest ściganie i karanie osób, które dopuszczają się takich czynów:

Ścierpła mi skóra, kiedy przeczytałam facebookowy wpis Jurka Owsiaka. Ten o łajdackim hejcie, o telefonach do Fundacji, o życzeniu mu śmierci. Tak, powinno się ujawniać i pokazywać hejterów. Tak, powinni być ścigani przez policję i stawiani przed wymiarem sprawiedliwości. To powinna być norma, a nie wyjątek. Nieuchronność kary może być skuteczną lekcją.

"Wstyd i hańba polskich mediów". Racewicz miażdży Republikę

Joanna Racewicz w ostrych słowach odniosła się także do narracji przedstawianej w TV Republika, która w wyżej wymienionym przypadku przyczyniła się do mowy nienawiści:

Co zrobić z telewizją, która sieje nienawiść? Z pseudodziennikarzami, którzy nawołują ''dość łzawych historii, wpłacajcie na nasze konto, bo liczy się wolność słowa''? Odebrać koncesję? Odciąć prąd? Nie mam pojęcia. Wiem, że mylą pojęcia. Wolność słowa to nie wolna amerykanka. Nie każdy, kto ma antenę może nazywać się dziennikarzem. Wstyd i hańba polskich mediów. Brakuje słów. komentuje w rozmowie z nami Racewicz

Tak Racewicz wspiera WOŚP: "Pomaganie jest silniejsze niż nienawiść"

Joanna Racewicz wyraziła swoje wsparcie i podziw dla działalności WOŚP i tego, co robi Jurek Owsiak. Ma nadzieję, że trudna sytuacja, z którą właśnie przyszło zmierzyć się Owsiakowi zmobilizuje tych, którzy chcą pomagać i są ponad podziałami:

Wierzę tylko, że atak na Jurka i Orkiestrę zmobilizuje tych, którzy chcą pomagać i nie godzą się z próbami podziału. Wierzę, że w dniu finału ulice pełne będą wolontariuszy. Że w szpitalach pojawia się kolejne urządzenia z naklejonymi serduszkami. Bo pomaganie jest silniejsze, niż nienawiść. Do końca świata i jeden dzień dłużej. Joanna Racewicz

W tym roku Joanna Racewicz wspiera WOŚP w wyjątkowy sposób - na aukcję przeznaczyła wspólny trening... pickleballa.

Reklama

Zobacz także: Owsiak zabrał głos po zatrzymaniu grożącego mu mężczyzny. Jest „absolutnie gotowy” do spotkania