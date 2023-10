W środę, 25 października, odbyła się konferencja przed galą Clout MMA 2, w której wzięły udział Caroline Derpienski i Laluna. Niestety, wymiana zdań między obiema paniami nie należała do najprzyjemniejszych... Laluna uderzyła między innymi w miejsce zamieszkania Caroline Derpienski. Co na to 23-latka? Mamy jej komentarz!

Caroline Derpienski o zachowaniu Laluny na konferencji

Fani z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli konferencję poprzedzającą galę Clout MMA 2, w której wzięły udział Laluna i Caroline Derpienski. Między obiema gwiazdami wywiązał się ostry, słowny pojedynek, w którym gwiazda TTV zarzucała 23-letniej modelce, że życie w Miami nie jest wcale tak luksusowe i piękne, jak mogłoby się wydawać. Wymiana zdań między Caroline Derpienski i Laluną była naprawdę ostra!

Caroline Derpienski, jako gość specjalny, podczas konferencji wydawała się bardzo zdystansowana do tematu, co potwierdziła w rozmowie z nami. Specjalnie dla naszej redakcji modelka skomentowała zachowanie Laluny!

Zachowanie Laluny było przewidywalne. Musiała być jak najbardziej wulgarna aby grać pierwsze skrzypce. Widać, że chciała zrobić sztuczną dramę ze mną bo marzy by otrzymać propozycje walki ze mną oraz zdobyć większa popularność ale ja nigdy nie zgodzę się na walkę z nią o czym wczoraj powiedziałam podczas konferencji - przekazała nam Caroline Derpienski.

Caroline Derpienski wprost przyznała też, że nie zgodzi się na to, by walczyć z Laluną. Wyjaśniła nam także, że w całej sytuacji udało jej się zachować spokój i zimną krew.

Ja byłam tam tylko gościem specjalnym więc nie musiałam się angażować emocjonalnie w jej chamstwo względem jej. A cięte riposty u mnie zawsze są ktokolwiek mnie nie atakuje więc czułam się spokojnie - dodała Caroline Derpienski.

Myślicie, że Laluna odniesie się do słów Caroline Derpienski o ich starciu podczas konferencji? Jak się okazuje, konflikt modelki z gwiazdą "Królowych życia" nie jest jedyną tego typu sprawą, w którą zaangażowana jest 23-latka. Ostatnio Aneta Glam uderzyła w Caroline Derpienski i jej kolekcję ubrań.

