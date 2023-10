Caroline Depienski postanowiła nagrać relacje na swoim Instagramie, w której przyznaje, że jest prześladowana. Modelka nie ma już dalej siły toczyć medialnej batalii z Anetą Glam, która jej zdaniem przestała już być zabawna. Modelka postanowiła wydać oświadczenie — nawiązała również do dramy z kolczykami za kilkanaście złotych i wspomniała o Elonie Musku. Afery ciąg dalszy.

Caroline Derpienski nieraz przyznała otwarcie, że przyjechała z Miami do Polski, by nieco namieszać w naszym show-biznesie. Nie da się ukryć, że osiągnęła zamierzony cel i uczestniczyła w wielu aferach związanych m.in. z Katarzyną Nosowską, Rubikami czy Anetą Glam. Teraz wygląda na to, że modelka ma już dość medialnych przepychanek z jedną z celebrytek. Aneta Glam pokazała zdjęcie, że Caroline Derpienski nosi kolczyki za 18 zł, by udowodnić, że nie jest aż tak zamożna, za jaką się podaje. Wcześniej celebrytka pokazała na swoim Instagramie, że nowa kolekcja 21-latki nie jest wcale warta tysiące dolarów tak, tylko kilkadziesiąt. Derpienski ma dość ciągłego ataku ze strony 50-letniej celebrytki i wydała właśnie oświadczenie, w którym wyznała, że jest prześladowana.

Proszę mnie skończyć prześladować, bo to podchodzi pod nękanie i jest karalne. Ja już jestem na takim etapie, kiedy nie muszę udowadniać, że mój outfit co do jednego elementu jest niewiadomo jak drogi. Uwielbiam mieszać np. kolczyki z sieciówki z torebkami, butami i ubraniami za tysiące dolarów. Przyczepiła się pani mnie o kolczyki za małą kwotę, a żaden normalny człowiek nie wydałby tysięcy dolarów za trzy czarne piórka. (...) Do tych kolczyków, o które pani babciu się przyczepiłaś miałam diamenty na palcu, buty Loubouti, torebkę Gucci z najnowszej kolekcji więc ja nie muszę niczego udowadniać.

Na oświadczeniu się jednak nie skończyło. Caroline Derpienski postanowiła nagrać story, w którym wyjaśniła, że nie rozumie osób, które uważają, że ktoś jest gorszy, ponieważ nosi coś tańszego. Modelka, by udowodnić, że ludzie sukcesu wcale nie muszą chodzić w markowych ubraniach podała za przykład Elona Muska.

Modelka przyznaje, że ma już dość dramy związanej z Anetą Glam i chciałaby ją zakończyć. Prosi również media o niepromowanie jej osoby.

Ja już totalnie rzygam tym, ja już chcę skończyć to. (...) Ja bym mogła być łączona w medialne zagrywki, gdyby to naprawdę non stop było śmieszne, a to przestało być śmieszne, to jest wręcz żałosne i to już się nie klika, skończcie o tym pisać. (...)

Na koniec 21-latka postanowiła opowiedzieć, kim dla niej jest Aneta Glam. Zgadzacie się?

Ja bym mogła się kłócić z osobą, która chociaż raz w życiu pracowała, a to jest zwykła utrzymanka. To jest zwykła utrzymanka, która żyje ze sponsorów całe życie, błagam was, ona nawet nie będzie miała męża czy narzeczonego, bo to jest zwykła utrzymanka, sponsoring. Podsumowując czujecie, że non stop dręczy mnie baba, która może być moją babcią, która ani dnia nie pracowała, która nie ma żadnych hobby i która całe życie, żyje z facetów, która nie wie, że się płaci rachunki za wodę, za mieszkania i która nie wie co to inwestowanie pieniędzy, która nie wie co do biznesy oprócz wystawiania tyłka. Jak taka osoba może non stop na mnie najeżdżać

