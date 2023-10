Caroline Derpienski zaskakuje na każdym kroku. Modelka została zaproszona na galę przed Clout MMA2, gdzie otoczona ochroniarzami pojawiła się, by zadać kilka pytań zawodnikom - w tym słynącej z ciętego języka Lalunie. Jak możecie się domyślić, obie pani nie szczędziły sobie uszczypliwości. Pod koniec pytań celebrytki stanęły nawet to tzw. "face-to-face", na którym zrobiło się bardzo gorąco. Chyba nikt nie przewidział tego, co stanie się na koniec.

Caroline Derpienski i Laluna na konferencji Clout MMA

21-latka jeszcze nie zakończyła dramy z Anetą Glam, a już wpakowała się w następną. Ostatnio Caroline Derpienski wyznała, że jest prześladowana i ma dość przepychanek medialnych z "żoną Miami". Wydawać by się mogło, że modelka postanowi odpocząć od afer, ale nic bardziej mylnego. Derpienski została zaproszona na galę przed Clout MMA2, gdzie otrzymała możliwość zadawania pytań zawodnikom. Już od pierwszego pytania atmosfera na sali zrobiła się napięta. Modelka zadała pytanie Lalunie odnośnie chodzenia w podróbkach.

Jak ty możesz tytułować się ''królową życia'' i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? — zapytała Caroline Lalunę.

Nawet gdybyś zap***dalała w samych oryginałach, czy w podróbach, to Polska jest tak specyficznym krajem, że nawet, jak wy****dolisz z tą torebką Chanel, która jest oryginalna, to takie tiktoki za****dalają o tobie, że połowa i tak myśli, że masz podróby — odpwoiedziała Laluna.

Nie przejmuję się hejtem, bo patrzę na stan swojego konta — odpowiedziała modelka.

Caroline Derpieński Instagram@carolinederpienski

W dalszej części gali Caroline Derpienski delikatnie prowokowała Lalunę, ale nie używała wobec niej żadnych wulgaryzmów. Natomiast gwiazda "Królowych życia" nie zamierzała gryźć się w język.

Pokochała mnie i poczuła te dolarsy z Miami... — powiedziała Caroline Derpienski.

Ja poczułam dolarsy i Miami, ja ch** kładę na dolarsy i Miami. Ku*** dziewczyno. Jestem w Polsce i robię złotówki kur** Co Ty myślisz, że to jest wielki szczyt wyjechać do Miami. Mi się zajeb**cie żyje w Polsce — odpowiedziała Laluna.

A byłaś kiedyś w Miami? — zapytała modelka.

To po co przyjeżdżasz, jak tak chwalisz Miami — zakończyła Laluna.

YouTube/CloutMMA/Seb4

Internauci z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli starcie obu celebrytek. Jedni chwali dystans Caroline, a drudzy cięty język Laluny.

Po pytaniach obie panie stanęły to tzw. "face-to-face", towarzyszyli im nie tylko ochroniarze federacji, ale i prywatni ochroniarze modelki. Laluna nie spuszczała wzroku z 21-latki, natomiast Caroline Depienski podeszła do tego na luzie z uśmiechem. Na koniec modelka przytuliła gwiazdę "Królowych Życia", która odwzajemniła jej uścisk.

A wy chcielibyście zobaczyć walkę Caroline Derpienski i Laluny na gali freak fightów?

YouTube/CloutMMA/Wybitneshoty