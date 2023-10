Wygląda na to, że atmosfera między Caroline Derpieński a Rubikami i Anetą Glam zagęszcza się coraz bardziej. Ostatnio to modelka zaczepiała całą trójkę w mediach społecznościowych, ale teraz role się odwróciły.

Opisując konflikt pomiędzy Caroline Derpieński a Anetą Glam i od niedawna również Rubikami, nie tak łatwo znaleźć jego źródło. Z "żoną Miami" jeszcze nie tak dawno atakowały się nawzajem w sieci i jedna drugiej zarzucała kłamstwo. Afera z muzykiem i jego żoną to natomiast całkiem świeża sprawa.

Zobacz także: Marcin Hakiel przyszedł do Caroline Derpieński. Paparazzi byli bezlitośni

Już wcześniej modelka próbowała zaczepiać parę w mediach, ale większe poruszenie zapanowało dopiero ostatnio. Przypomnijmy, że kilka dni temu Piotr Rubik skomentował wspólny lot z Caroline, podczas którego on miał się na nią natarczywie patrzeć, a ona robić mu zdjęcia. Tyle wystarczyło, by między 23-latką a Rubikami zrodziła się nić nieporozumienia, chociaż już prawie można mówić o całym kłębku. Po ostatnim zdjęciu Agaty Rubik sytuacja raczej się nie poprawi.

Ukochana muzyka opublikowała na Instagramie fotkę w doborowym towarzystwie - Anetą Glam i Agatą Arakel. Ubrane na różowo niczym Barbie z uśmiechami pozują przy... miskach z pierogami! Post w ułamku sekundy zalała lawina najróżniejszych komentarzy - jedni komplementują, inni wręcz przeciwnie, a jeszcze inni wspominają o Caroline Derpieński.

Zobacz także: Caroline Derpienski zdradza, ile zarabia miesięcznie: “Na karmę dla psa mnie stać”

Pewien internauta stwierdził nawet dość śmiało, że lepszy od pokazu pierogów jest już nawet pokaz mody, nawiązując wyraźnie do pokazu, który w miniony piątek zorganizowała 23-latka. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Dalej zrobiło się jeszcze ciekawiej.

A kto to?

A kto to?

Potem jedna z fanek dała znać Rubikom, że Caroline "ciśnie im w wywiadach", że ledwo mają na czynsz. Agata Rubik krótko to podsumowała pisząc:

Na to włączyła się Aneta Glam, pisząc: