W najnowszym rankingu opublikowanym przez portal Sportico ujawniono listę 100 najlepiej zarabiających sportowców na świecie w 2025 roku. W zestawieniu nie zabrakło polskiego akcentu. Robert Lewandowski, napastnik FC Barcelony, także znalazł się w rankingu. Które miejsce zajął? Wysokość jego wynagrodzenia może przyprawić o zawrót głowy.

Ile dokładnie zarobił Robert Lewandowski w 2025 roku?

Robert i Anna Lewandowska od lat uchodzą za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Są nie tylko piękni, charyzmatyczni, utalentowani, ale przede wszystkim pracowici. Co więcej, ogromne emocje budzi także życie prywatne Lewandowskich, którzy coraz śmielej pokazują światu swoje córki, beztroskie rodzinne kadry, czy imponujące wnętrza swojej hiszpańskiej willi. Wielkim zainteresowaniem cieszą się także modowe wybory Anny Lewandowskiej, która znana jest z zamiłowania do zabawy fakturami, kolorami, a także do luksusowych marek.

Nic więc dziwnego, że wielu fanów sportowego małżeństwa wciąż zadaje sobie pytanie, jakiego rzędu kwoty wpadają miesięcznie na konta Anny i Roberta Lewandowskich. Teraz prawda ujrzała światło dzienne. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Sportico, Robert Lewandowski w 2025 roku osiągnął łączne dochody w wysokości 38 milionów dolarów, czyli ok. 138 milionów złotych.

Na tę kwotę złożyły się zarobki z gry w klubie FC Barcelona, które wyniosły 26 milionów dolarów, oraz 12 milionów dolarów uzyskane z aktywności poza boiskiem, w tym kontraktów reklamowych. Wysokość zarobków Roberta Lewandowskiego w 2025 roku świadczy o jego niezmiennie silnej pozycji w światowym sporcie.

Które miejsce w rankingu najlepiej zarabiających sportowców zajął Robert Lewandowski

Choć kwota, jaką w 2025 roku zarobił Robert Lewandowki wydaje się gigantyczna, w kontekście całego rankingu pokazuje, jak duża jest konkurencja w świecie sportowców najwyższej klasy. Na szczycie listy Sportico znalazł się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, reprezentujący barwy Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej, osiągnął zawrotny dochód w wysokości 260 milionów dolarów. Z tej sumy aż 200 milionów dolarów pochodziło z wynagrodzenia za grę w klubie, a kolejne 60 milionów dolarów z umów sponsorskich i innych źródeł.

Różnica między Ronaldo a Lewandowskim wynosi aż 222 miliony dolarów. To zestawienie wyraźnie pokazuje, jak bardzo Cristiano Ronaldo dominuje obecnie pod względem zarobków w świecie sportu.

Anna Lewandowska o karierze Roberta: "coraz bliżej końca"

Ranking Sportico 2025 roku objął sportowców z 28 krajów i ośmiu dyscyplin. Łączne dochody wszystkich sklasyfikowanych wyniosły około 6,05 miliarda dolarów, w tym 4,63 miliarda z tytułu wynagrodzeń i nagród pieniężnych oraz 1,42 miliarda dolarów z aktywności pozaboiskowych. W zestawieniu Roberta Lewandowskiego jako jedynego reprezentanta Polski można traktować jako wielki sukces. Jego obecność w gronie finansowych gigantów sportu udowadnia, jak mocną pozycję ma polski zawodnik w skali globalnej.

Niedawno Anna Lewandowska opowiedziała o małżeństwie z Robertem. Jak sama podkreśliła, choć początkowo skupiała się głównie na karierze męża, teraz też stawia na swoją i rozwijanie własnych biznesów. W ostatniej rozmowie z Plejadą zasugerowała nawet, że sezon 2025/2026 może być ostatnim w karierze jej męża.

Mam nadzieję, że będzie na językach jeszcze wiele lat i pokolenia o nim nie zapomną, bo zrobił coś wielkiego i mogę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie dumna. Wiem, jak mu na tym zawsze zależy co roku i wiem o tym, że to jeszcze nie jest jego koniec jego kariery, chociaż coraz bliżej końca. Pojawiają się refleksje, pojawiają się wzruszenia, pojawiają się pytania: ''co dalej?'' - wyznała.

Słowa Anny Lewandowskiej wprowadziły wiele emocji wśród fanów sportowca, sugerując możliwość rychłego zakończenia bogatej kariery piłkarza.

