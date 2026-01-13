Pomimo iż początkowo Anna i Robert Lewandowscy skrycie chronili wizerunek swoich pociech, od niedawna sportowe małżeństwo coraz chętniej publikuje urocze rodzinne kadry w towarzystwie swoich córek: Klary i Laury. Teraz na InstaStories trenerki trafiło kolejne zdjęcie z udziałem dziewczynek, a wszyscy patrzą tylko na jedno!

Anna i Robert Lewandowscy mają powody do świętowania

Anna i Robert Lewandowscy od lat są uznawani za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Piękni, wysportowani, niezwykle ambitni, przedsiębiorczy i rodzinni, szybko stali się wzorem dla milionów swoich fanów, którzy z wypiekami na twarzach śledzą nie tylko kolejne projekty zawodowe małżonków, ale też ich prywatne życie.

Niedawno Anna Lewandowska w szczerym wyznaniu ujawniła prawdę o małżeństwie z Robertem, przyznając, że choć początkowo robiła wszystko, by podporządkować swoje życie pod pracę i karierę męża, teraz zaczyna też stawiać na swój samorozwój w własne firmy. Pomiędzy kolejnymi treningami i dbaniem o biznesowe imperium, para każdą wolną chwilę poświęca jednak na budowanie przysłowiowego "domowego ogniska" i wartościowo spędzony czas w towarzystwie ukochanych córek. To właśnie Klara i Laura są oczkiem w głowie swoich rodziców. I choć początkowo Lewandowscy nie pokazywali publicznie ich wizerunku, teraz dziewczynki coraz częściej goszczą w mediach społecznościowych sportowego małżeństwa.

Na najnowszym InstaStories Anny Lewandowskiej również możemy podziwiać rezolutne dziewczynki, jednak uwagę zwraca jeden szczegół. Rodzina Lewandowskich właśnie świętuje kolejne urodziny swojego pupula.

Rodzina Lewandowskich tak świętuje urodziny psa

Gdy w 2022 roku rodzina Lewandowskich powiększyła się o pieska, fani sportowego małżeństwa oszaleli na puncie uroczej suczki. Puszysta, kudłata Bella o karmelowo-czekoladowym umaszczeniu rasy cavapoo szybko skradła serca internautów, ale przede wszystkim córek Anny i Roberta Lewandowskich, stając się najlepszą przyjaciółką Klary i Laury. Nic więc dziwnego, że z okazji urodzin swojego pupila dziewczynki przygotowały dla Belli nie lada niespodziankę.

Jak relacjonuje na InstaStories Anna Lewandowska, Klara i Laura zorganizowały dla swojego pieska iście instagramowe przyjęcie urodzinowe. Z okazji 4. urodzin Belli córeczki sportowego małżeństwa przygotowały dla pupila odświętny smakołyk, którego zwieńczenie była urodzinowa świeczka.

Co sądzicie o takim sposobie celebrowania urodzin pupila? Nas to zdjęcie rozczuliło.

