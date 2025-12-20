Anna Lewandowska w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w podcaście „Jestem kobietą” odsłoniła nieznane wcześniej kulisy swojego życia prywatnego. Trenerka fitness i była zawodniczka karate tradycyjnego szczerze wyznała, że przez wiele lat czuła się ograniczona przez społeczne oczekiwania i rolę, jaką narzucało jej otoczenie.

Przez wiele lat czułam się osobą, której nie wypada czegoś powiedzieć, której nie wypada czegoś zrobić, która gdzieś była w takiej złotej klatce wyznała Lewandowska.

Co jeszcze powiedziała Anna Lewandowska?

Życie w cieniu Roberta Lewandowskiego - cena sławy i miłości

Anna Lewandowska nie ukrywała, że przez długi czas była postrzegana jedynie jako „żona Roberta Lewandowskiego”. Ten społeczny obraz stawiał ją w trudnej sytuacji - niezależnie od własnych sukcesów i osiągnięć, jej tożsamość była często redukowana do roli partnerki znanego piłkarza. To doświadczenie, jak podkreśla, było źródłem wielu frustracji i zwątpienia.

Lewandowska otwarcie przyznała, że decyzja o zakończeniu kariery sportowej nie była łatwa. Zrezygnowała z uprawiania karate tradycyjnego na rzecz życia rodzinnego. Próbowała również swoich sił w show-biznesie, lecz szybko przekonała się, że nie jest to świat dla niej.

Chęci były, żeby wkroczyć do show-biznesu, bo nie będę mówiła, że nie. Próbowałam tego i mam dzisiaj na ten temat swoją opinię, dystans do tego. (...) Byłam taką zupą pomidorową w pewnym momencie, a to tylko dlatego, że nie chciałam nikomu zaszkodzić, a i tak za każdym razem ta taka moja przekora gdzieś wychodziła wyznała Lewandowska.

Anna Lewandowska dziś: „Chcę być szczęśliwa i robić to, co kocham”

Obecnie Anna Lewandowska stawia na autentyczność i wewnętrzny spokój.

Dzisiaj nic nie chcę udowadniać. Chcę być szczęśliwa, robić to, co kocham wyznała Anna Lewandowska.

Zbudowała silną markę osobistą, rozwija własne firmy i angażuje się w promocję zdrowego stylu życia. Jej działalność inspiruje tysiące kobiet, pokazując, że nawet z trudnych doświadczeń można wyjść silniejszą i bardziej świadomą siebie osobą.

