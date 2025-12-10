Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie od lat przyciąga miliony widzów z zapartym tchem śledzących wokalne i taneczne popisy swoich ulubionych gwiazd. Jak już wiemy, podobnie jak w poprzednim roku, tak i teraz sylwestrowy koncert Polsatu odbędzie się w Toruniu. Na scenie tuż obok Beaty Kozidrak i Bajmu czy Edyty Górniak nie zabraknie również króla disco polo, Zenka Martyniuka. Wiadomo ile muzyk zarobi na występie.

Zenek Martyniuk gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie 2025/2026

Przez wiele tygodni widzowie zastanawiali się, jakie gwiazdy pojawią się na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Stacja bowiem przyzwyczaiła swoich sympatyków do zróżnicowania gatunków muzycznych i najgorętszych nazwisk. Teraz już wszystko wyszło na jaw. Lista artystów, jacy pojawią się na sylwestrowej scenie Polsatu jest naprawdę imponująca.

Wśród gwiazd znajdą się Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Magda Narożna z zespołem Piękni i młodzi, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Skolim, Norbi, Ania Wyszkoni oraz Smolasty. Nie zabraknie również króla disco polo, Zenka Martyniuka, który wykona m.in. swój najnowszy przebój "Mandacik" w towarzystwie zespołu Łobuzy. Przy okazji muzyk zarobi na tym forturę.

Tyle Zenek Martyniuk zarobi na Sylwestrze w Polsacie 2025/2026

Polsat planuje przyciągnąć miliony widzów podczas Sylwestra 2025/2026, inwestując ogromne sumy w największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jak informuje Pudelek, sam Zenek Martyniuk za Sylwestra w Polsacie zgarnie 120 tysięcy złotych.

Zenek naprawdę lubi występować w Polsacie. W zeszłym roku też pojawił się na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu i, jak zawsze, publiczność przyjęła go znakomicie. Nie gwiazdorzy, nie stawia żadnych przesadnych wymagań - to idealna gwiazda do współpracy. - wyznała serwisowi osoba związana z organizacją koncertu.

Co ciekawe, o ile to właśnie Zenek Martyniuk zgarnął w poprzednim roku najwyższą gażę (wynoszącą 100 tys. złotych), to tym razem nie on jest rekordzistą. Z informacji, które pojawiły się jakiś czas temu w mediach, wynika, że Beata Kozidrak za występ na imprezie może zarobić nawet ćwierć miliona złotych.

Polsat pobije rekord oglądalności?

Ubiegłoroczna edycja Sylwestrowej Mocy Przebojów zanotowała średnią oglądalność koncertu na poziomie ponad 3 milionów osób. Gdy wybiła północ, ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów świętowało z Polsatem wejście w Nowy Rok. W tym roku stacja ma poważną konkurencję. O uwagę publiczności znów powalczy z Telewizją Polską oraz TV Republika. Jak już wiemy na sylwestrowym koncercie TVP pojawią się m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Viki Gabor, Roxie Węgiel czy Kayah. Z kolei TV Republika szykuje szykuje istny "festiwal" disco polo.

Będziecie świętować Sylwestra razem z Polsatem i Zenkiem Martyniukiem?

