Byli Fonsi i Derulo, a teraz kolejna wielka gwiazda wystąpi na sylwestrze TVP! To już oficjalne
Wielka zagraniczna gwiazda na Sylwestrze z Dwójką! TVP2 potwierdziła, że światowa gwiazda zaśpiewa pod Spodkiem w Katowicach. Fani legendy muzyki będą zachwyceni. Sprawdź, kto zaśpiewa na sylwestrowej imprezie TVP.
Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za kilka tygodni będziemy bawić się na sylwestrowych imprezach. Z tej okazji największe stacje telewizyjne szykują wielkie koncerty, które z pewnością przyciągną miliony Polaków przed telewizory. Teraz TVP ujawniła, jaka zagraniczna gwiazda zaśpiewa na Sylwestrze z Dwójką.
Sting gwiazdą Sylwestra TVP2
8 grudnia 2025 roku wieczorem TVP oficjalnie ogłosiła, że główną zagraniczną gwiazdą tegorocznego „Sylwestra z Dwójką” będzie Sting. Informacja została opublikowana w mediach społecznościowych publicznego nadawcy, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów artysty i widzów.
Sting, a właściwie Gordon Matthew Sumner, to brytyjski muzyk światowego formatu - wokalista, basista, kompozytor i autor tekstów. Międzynarodową popularność zdobył jako lider zespołu The Police. Jego największe przeboje jak „Every Breath You Take” czy „Message in a Bottle” na zawsze wpisały się w historię muzyki rozrywkowej.
Katowice gospodarzem tegorocznej imprezy - scena pod Spodkiem
W 2025 roku sylwestrowa impreza TVP2 odbędzie się na Śląsku - jednak po raz pierwszy lokalizacją są Katowice. Scena koncertowa stanie na placu Sławika i Antalla, w bezpośrednim sąsiedztwie legendarnej hali Spodek. Organizatorzy zapowiadają spektakularne show z udziałem kilkudziesięciu artystów, efektami świetlnymi i pirotechnicznymi. Impreza rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:50 i potrwa do północy, a może i dłużej. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest „Noc pełna gwiazd” i wszystko wskazuje na to, że nie są to puste słowa.
Oprócz Stinga, na scenie pod Spodkiem w Katowicach pojawi się aż 19 znanych polskich artystów. Wśród potwierdzonych gwiazd znaleźli się:
- Maryla Rodowicz
- Justyna Steczkowska
- Doda
- Kayah
- Dawid Kwiatkowski
- Viki Gabor
- Mandaryna
- Michał Szpak
- Cleo
- Margaret
- Roksana Węgiel
- Wiktoria Kida
- Ich Troje
- Oskar Cyms
Transmisja w TV i online - gdzie i kiedy oglądać Sylwestra z Dwójką?
„Sylwester z Dwójką” będzie transmitowany na żywo w TVP2, a także online poprzez platformę TVP VOD. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 19:50 w dniu 31 grudnia 2025 roku.
Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście na placu Sławika i Antalla w Katowicach, telewizja publiczna zapewni bezpośrednią transmisję z koncertu.
