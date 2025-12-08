Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za kilka tygodni będziemy bawić się na sylwestrowych imprezach. Z tej okazji największe stacje telewizyjne szykują wielkie koncerty, które z pewnością przyciągną miliony Polaków przed telewizory. Teraz TVP ujawniła, jaka zagraniczna gwiazda zaśpiewa na Sylwestrze z Dwójką.

Sting gwiazdą Sylwestra TVP2

8 grudnia 2025 roku wieczorem TVP oficjalnie ogłosiła, że główną zagraniczną gwiazdą tegorocznego „Sylwestra z Dwójką” będzie Sting. Informacja została opublikowana w mediach społecznościowych publicznego nadawcy, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów artysty i widzów.

Sting, a właściwie Gordon Matthew Sumner, to brytyjski muzyk światowego formatu - wokalista, basista, kompozytor i autor tekstów. Międzynarodową popularność zdobył jako lider zespołu The Police. Jego największe przeboje jak „Every Breath You Take” czy „Message in a Bottle” na zawsze wpisały się w historię muzyki rozrywkowej.

Katowice gospodarzem tegorocznej imprezy - scena pod Spodkiem

W 2025 roku sylwestrowa impreza TVP2 odbędzie się na Śląsku - jednak po raz pierwszy lokalizacją są Katowice. Scena koncertowa stanie na placu Sławika i Antalla, w bezpośrednim sąsiedztwie legendarnej hali Spodek. Organizatorzy zapowiadają spektakularne show z udziałem kilkudziesięciu artystów, efektami świetlnymi i pirotechnicznymi. Impreza rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:50 i potrwa do północy, a może i dłużej. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest „Noc pełna gwiazd” i wszystko wskazuje na to, że nie są to puste słowa.

Oprócz Stinga, na scenie pod Spodkiem w Katowicach pojawi się aż 19 znanych polskich artystów. Wśród potwierdzonych gwiazd znaleźli się:

Maryla Rodowicz

Justyna Steczkowska

Doda

Kayah

Dawid Kwiatkowski

Viki Gabor

Mandaryna

Michał Szpak

Cleo

Margaret

Roksana Węgiel

Wiktoria Kida

Ich Troje

Oskar Cyms

Transmisja w TV i online - gdzie i kiedy oglądać Sylwestra z Dwójką?

„Sylwester z Dwójką” będzie transmitowany na żywo w TVP2, a także online poprzez platformę TVP VOD. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 19:50 w dniu 31 grudnia 2025 roku.

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście na placu Sławika i Antalla w Katowicach, telewizja publiczna zapewni bezpośrednią transmisję z koncertu.

