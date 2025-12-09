Tak jak przed rokiem, także i tym razem sylwester TV Republika odbędzie się w Chełmie. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy. Poprzednia edycja wydarzenia zyskała duży rozgłos, a stacja postanowiła kontynuować tę tradycję, licząc na powtórzenie sukcesu.

Kto wystąpi na sylwestrze z TV Republika 2025?

TV Republika zapowiedziała powrót swojej sylwestrowej imprezy, która po raz drugi odbędzie się w Chełmie. Na scenie zobaczymy reprezentantów sceny disco polo. Wśród ogłoszonych artystów znajdują się zespoły:

Weekend;

Playboys;

Topky;

Defis;

Afterparty.

To właśnie ta piątka ma zapewnić publiczności rozrywkę w rytmie tanecznych hitów.

TV Republika kontra Polsat i TVP: sylwestrowa rywalizacja

Rywalizacja między stacjami telewizyjnymi o widza w sylwestrową noc jest zacięta. TVP zapowiedziała występy takich gwiazd jak Doda, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska czy Sting. Polsat stawia z kolei na Zenona Martyniuka, Skolima, Beatę Kozidrak i Edytę Górniak. W tym kontekście TV Republika, choć młoda w tej rywalizacji, odważnie prezentuje swoją alternatywną ofertę muzyczną.

Jak wyglądał sylwester TV Republika w ubiegłym roku?

W 2024 roku stacja zorganizowała swoją pierwszą imprezę sylwestrową, również w Chełmie. Prowadzącymi byli Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie dominowało disco polo, choć pojawił się także zespół Boney M. Jak ujawniono, Boney M za swój występ otrzymał honorarium w wysokości 200 tysięcy złotych. Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie widzów, co mogło

