Wiosenna ramówka TVN 2026 to wielkie powroty, reality show i nowe seriale, ale także plejada gwiazd związanych ze stacją. Na czerwonym dywanie wszyscy prezentowali się spektakularnie, jednak po zakończeniu oficjalnej części wieczoru wiele się zmieniło. Część celebrytów porzuciła wieczorowe stylizacje i przebrała się w znacznie wygodniejsze outfity. Małgorzata Rozenek zaskoczyła wszystkich białą stylizacją z gigantycznym płaszczem w roli głównej, ale nie tylko ona pożegnała wieczorowy look. Zobaczcie, co działo się za kulisami - wszystko uchwycili paparazzi!

Wiosenne nowości w TVN

Ramówka TVN to przede wszystkim prezentacja nowości dla widzów. Jednym z najważniejszych tematów był powrót Agustina Egurroli do jury "Mam Talent!". Fani programu od dawna spekulowali, jak zmieni się skład, a teraz już wiadomo, że w nowej edycji nie zabraknie emocji i dyskusji między Agustinem a Julią Wieniawą.

Podczas konferencji ogłoszono także, że nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN" został Jan Pirowski. Wciąż jednak nie wiadomo, kto będzie jego partnerem w porannym paśmie, które ma być nadawane przez 365 dni w roku.

Zaprezentowano również Małgorzatę Rozenek jako nową prowadzącą "Królowej przetrwania", a wśród nowości serialowych stacja zapowiedziała kryminalną produkcję „Młode gliny”. Nowości nie brakuje, ale jak gwiazdy bawiły się za kulisami ramówki? Mamy zdjęcia paparazzi.

Tak gwiazdy zachowywały się za kulisami ramówki TVN

Po zakończeniu oficjalnej części wieczoru rozpoczęły się powroty do domów. Okazuje się, że tylko niektóre gwiazdy opuściły imprezę w wieczorowych stylizacjach – spora część zdecydowała się na wygodniejsze zestawy.

Spore zaskoczenie wywołała Małgorzata Rozenek w jasnym, futrzanym płaszczu. Dorota Szelągowska zamieniła elegancki garnitur na jeansy, futrzane klapki i wygodny sweter. Z kolei Edyta Zając pożegnała krótką mini z gorsetem i wybrała różowy dres.

Choć wieczór był pełen sukcesów, na twarzach gwiazd widać było zmęczenie. Wszystko wskazuje na to, że z ulgą wrócili do domów.

