Widzowie Teatru Telewizji mogą przygotować się na wieczór z kultową komedią. Już w poniedziałek, 10 listopada o godzinie 20:30, na antenie TVP1 wyemitowany zostanie spektakl "Klub Kawalerów". To produkcja z 2001 roku, która powraca po latach!

Gwiazdorska obsada „Klubu Kawalerów” – kto wystąpi?

Spektakl "Klub Kawalerów" może poszczycić się znakomitą obsadą, która przyciąga uwagę miłośników polskiego teatru i kina. W rolach głównych wystąpią:

Jerzy Stuhr

Marcin Dorociński

Cezary Pazura

Zbigniew Zamachowski

Sławomir Orzechowski

Edyta Jungowska

Iwona Bielska

Magdalena Walach

Janusz Gajos

Krystyna Janda

Jerzy Woźniak

Maciej Wojdyła

Gustaw Lutkiewicz

Maria Seweryn

Daniel Wyczesany

Fabuła spektaklu „Klub Kawalerów”

Akcja spektaklu rozgrywa się w klubie kawalerów, do którego trafia młodzieniec Topolnicki. Przyprowadzony przez Wygodnickiego - autora broszury krytykującej instytucję małżeństwa - chce odnaleźć swoje miejsce po zawodzie miłosnym. W klubie spotyka barwne postacie:

Nieśmiałowski - kawaler z konieczności, który nie potrafi mówić przy kobietach

Motyliński - kawaler z wyboru, miłośnik niezobowiązujących relacji

Piorunowicz - uciekinier z małżeństwa, który nie może pogodzić się z przyzwyczajeniami byłej żony

Sobieniewski - prezes i uosobienie starokawalerstwa

Ich spokojną egzystencję zakłóca pojawienie się pani Ochotnickiej - czarującej wdowy, zaproszonej przez Motylińskiego. Jej obecność staje się iskrą, która wystawia ich zasadę niechęci wobec małżeństwa na ciężką próbę. Rozpoczyna się pełna humoru i przewrotnych sytuacji opowieść o uczuciach, samotności i społecznych konwenansach.

"Klub Kawalerów" to dzieło Michała Bałuckiego - klasyka polskiej komedii. Reżyserii spektaklu podjęła się Krystyna Janda.

Obejrzycie? Emisja 10 listopada o 20:30 w TVP 1.

