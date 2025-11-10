Reklama

Widzowie Teatru Telewizji mogą przygotować się na wieczór z kultową komedią. Już w poniedziałek, 10 listopada o godzinie 20:30, na antenie TVP1 wyemitowany zostanie spektakl "Klub Kawalerów". To produkcja z 2001 roku, która powraca po latach!

Gwiazdorska obsada „Klubu Kawalerów” – kto wystąpi?

Spektakl "Klub Kawalerów" może poszczycić się znakomitą obsadą, która przyciąga uwagę miłośników polskiego teatru i kina. W rolach głównych wystąpią:

  • Jerzy Stuhr
  • Marcin Dorociński
  • Cezary Pazura
  • Zbigniew Zamachowski
  • Sławomir Orzechowski
  • Edyta Jungowska
  • Iwona Bielska
  • Magdalena Walach
  • Janusz Gajos
  • Krystyna Janda
  • Jerzy Woźniak
  • Maciej Wojdyła
  • Gustaw Lutkiewicz
  • Maria Seweryn
  • Daniel Wyczesany

Fabuła spektaklu „Klub Kawalerów”

Akcja spektaklu rozgrywa się w klubie kawalerów, do którego trafia młodzieniec Topolnicki. Przyprowadzony przez Wygodnickiego - autora broszury krytykującej instytucję małżeństwa - chce odnaleźć swoje miejsce po zawodzie miłosnym. W klubie spotyka barwne postacie:

Nieśmiałowski - kawaler z konieczności, który nie potrafi mówić przy kobietach
Motyliński - kawaler z wyboru, miłośnik niezobowiązujących relacji
Piorunowicz - uciekinier z małżeństwa, który nie może pogodzić się z przyzwyczajeniami byłej żony
Sobieniewski - prezes i uosobienie starokawalerstwa

Ich spokojną egzystencję zakłóca pojawienie się pani Ochotnickiej - czarującej wdowy, zaproszonej przez Motylińskiego. Jej obecność staje się iskrą, która wystawia ich zasadę niechęci wobec małżeństwa na ciężką próbę. Rozpoczyna się pełna humoru i przewrotnych sytuacji opowieść o uczuciach, samotności i społecznych konwenansach.

"Klub Kawalerów" to dzieło Michała Bałuckiego - klasyka polskiej komedii. Reżyserii spektaklu podjęła się Krystyna Janda.

Obejrzycie? Emisja 10 listopada o 20:30 w TVP 1.

