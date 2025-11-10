TVP pokaże dziś hit sprzed 24 lat z Dorocińskim, Jandą, Stuhrem, Pazurą i Jungowską!
Już w poniedziałek, 10 listopada o 20:30 w TVP1, widzowie będą mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji „Klub Kawalerów” z 2001 roku. W rolach głównych plejada gwiazd z Marcinem Dorocińskim, Magdaleną Walach, Edytą Jungowską czy Krystyną Jandą na czele.
Widzowie Teatru Telewizji mogą przygotować się na wieczór z kultową komedią. Już w poniedziałek, 10 listopada o godzinie 20:30, na antenie TVP1 wyemitowany zostanie spektakl "Klub Kawalerów". To produkcja z 2001 roku, która powraca po latach!
Gwiazdorska obsada „Klubu Kawalerów” – kto wystąpi?
Spektakl "Klub Kawalerów" może poszczycić się znakomitą obsadą, która przyciąga uwagę miłośników polskiego teatru i kina. W rolach głównych wystąpią:
- Jerzy Stuhr
- Marcin Dorociński
- Cezary Pazura
- Zbigniew Zamachowski
- Sławomir Orzechowski
- Edyta Jungowska
- Iwona Bielska
- Magdalena Walach
- Janusz Gajos
- Krystyna Janda
- Jerzy Woźniak
- Maciej Wojdyła
- Gustaw Lutkiewicz
- Maria Seweryn
- Daniel Wyczesany
Fabuła spektaklu „Klub Kawalerów”
Akcja spektaklu rozgrywa się w klubie kawalerów, do którego trafia młodzieniec Topolnicki. Przyprowadzony przez Wygodnickiego - autora broszury krytykującej instytucję małżeństwa - chce odnaleźć swoje miejsce po zawodzie miłosnym. W klubie spotyka barwne postacie:
Nieśmiałowski - kawaler z konieczności, który nie potrafi mówić przy kobietach
Motyliński - kawaler z wyboru, miłośnik niezobowiązujących relacji
Piorunowicz - uciekinier z małżeństwa, który nie może pogodzić się z przyzwyczajeniami byłej żony
Sobieniewski - prezes i uosobienie starokawalerstwa
Ich spokojną egzystencję zakłóca pojawienie się pani Ochotnickiej - czarującej wdowy, zaproszonej przez Motylińskiego. Jej obecność staje się iskrą, która wystawia ich zasadę niechęci wobec małżeństwa na ciężką próbę. Rozpoczyna się pełna humoru i przewrotnych sytuacji opowieść o uczuciach, samotności i społecznych konwenansach.
"Klub Kawalerów" to dzieło Michała Bałuckiego - klasyka polskiej komedii. Reżyserii spektaklu podjęła się Krystyna Janda.
Obejrzycie? Emisja 10 listopada o 20:30 w TVP 1.
