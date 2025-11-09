W najnowszym odcinku „Rolnik szuka żony” Arkadiusz w końcu dokonał pierwszego poważnego wyboru. Choć początkowo wydawał się zagubiony wśród emocji i zainteresowania ze strony trzech kobiet, teraz wszystko stało się jasne — to Julia zdobyła jego uwagę.

Arkadiusz już nie ma wątpliwości - to ona wzbudziła jego zainteresowanie

Arkadiusz postanowił zaprosić Julię na romantyczną randkę, podczas której mogli porozmawiać bez innych uczestniczek. Podczas spotkania zadał jej pytanie, czy chciałaby, aby spotkał się z innymi dziewczynami na randkę, czy wolałaby, aby skupił się tylko na niej i żeby skończyło się na jednej randce. Nie pokazano konkretnej odpowiedzi dziewczyny, natomiast w dalszej części programu Arek wyjawił:

Ta odpowiedź bardziej mnie przybliżyła, bo jednak chce mnie tylko dla siebie.

Julia przed kamerami wyjawiła, że nawet jeśli Arek zabierze na randki pozostałe dziewczyny, nie będzie miała mu tego za złe.

Jeżeli oczywiście dojdzie do tych pozostałych randek z dziewczynami... to nie będę miała takiego 'ojej, że coś'. Myślę, że też ok, bo to też jest w porządku. Jest sprawiedliwie, bo każda ma ten czas sam na sam z Arkiem.

Ich rozmowa była pełna śmiechu, a chemia widoczna nawet dla widzów. Tymczasem Patrycja i Aleksandra zostały zaproszone wyłącznie na spotkania. Arkadiusz chciał dać im szansę, by jeszcze lepiej je poznać, ale nie ukrywał, że jego myśli krążą wokół Julii.

Na razie jeszcze troszeczkę mam mętlik w głowie, ale myślę, że może... chyba mam na to rozwiązanie - wyjawił rolnik.

Arkadiusz z "Rolnik szuka żony" fot. materiały TVP

