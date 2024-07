Po raz pierwszy od siedemnastu lat festiwal Eurowizji odbędzie się bez polskiej piosenki. O takiej decyzji Telewizja Polska poinformowała na swoim Facebooku pod koniec ubiegłego roku (czytaj: Polska rezygnuje z Eurowizji!) i tym samym wywołała mały skandal wśród fanów konkursu. Chociaż większość Polaków wyraźnie nie jest zainteresowana oglądaniem kolejnych pogrążających nasz kraj występów mało znanych artystów, to i tak do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi od fanów Eurowizji, co zobowiązało TVP do kolejnego tłumaczenia się ze swojej decyzji.

Na początku Telewizja Polska rezygnację z udziału w średnio udanym dla nas festiwalu tłumaczyła organizacją Euro 2012. Jednak jak donosi serwis eurowizja.org, nie są to już główne powody wycofania naszego kraju z Eurowizji.

Podobno decyzja została podjęta po głębokiej analizie. Kilkuletnia obserwacja poczynań Polaków i osiąganych przez nich coraz gorszych wyników w tym konkursie oraz spadek oglądalności ostatecznie sprawiły, że TVP zdecydowało się wycofać z dalszego inwestowania w kompromitację kraju przed całą Europą. Fani zarzucają telewizji brak odpowiedniego zainteresowania przy wyborze piosenki i jej promowania w dalszych etapach konkursu (żeby wejść do finału trzeba najpierw przejść pierwszy półfinał liczący mniej piosenek, a później drugi, w którym głosują mało zaprzyjaźnione nam kraje, co od lat było dla Polaków tylko utrudnieniem). Ponadto zmniejszyła się rentowność Eurowizji jak i ranga tego konkursu - spadła poniżej wyznaczonych przez telewizję publiczną standardów.

Stanowisko TVP sygnalizuje, że Polska na Eurowizję szybko nie powróci. Może to i lepiej. Czy chcielibyście, żeby nasz kraj muzycznie utożsamiano z tymi twarzami?

