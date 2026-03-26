Jubileuszowy sezon "MasterChefa" przyniesie duże zmiany zarówno w konkurencjach dla startujących w programie uczestników, jak i w składzie jury. Kto dołączy do lubianego trio? Okazuje się, że pasjonujące się gotowaniem osoby, który zdecydują się na udział w najbliższej edycji, będą musiały postarać się o skradnięcie kulinarnego serca nie tylko trzech, lecz aż czterech jurorów. Teraz już wszystko jest jasne.

Duże zmiany w jubileuszowej edycji "MasterChefa"

"MasteChef" już od 14 lat gości na ekranach polskich telewidzów, którzy pokochali format nie tylko za kulinarną tematykę, lecz także emocje i uczestników, którzy każdą edycję czynili wyjątkową. TVN potwierdził, że w 15. sezonie "MasterChefa" w składzie ekspertów oceniających zmagania kucharzy-amatorów pojawi się nowa postać. Do Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy dołącza Pascal Brodnicki.

Nowe odcinki mają pojawić się jesienią na antenie TVN, a czwarty juror ma wnieść do rywalizacji kolejną perspektywę i nowe tempo w ocenie dań. Fani programu z pewnością pamiętają, że nie będzie to pierwszy raz, kiedy Brodnicki zagości w telewizyjnym hicie. Wcześniej pojawiał się w "MasterChefie" gościnnie w 7. oraz 14. edycji.

Co więcej, uczestnicy po raz pierwszy w historii polskiego "MasterChefa" będą mieli okazję wyjechać do miejsca znajdującego się poza Europą. Produkcja sygnalizuje, że ta część rywalizacji ma przenieść gotujących w zupełnie nowe kulinarne realia i rozszerzyć wyzwania o inspiracje wykraczające poza dotychczasowe lokalizacje. Na razie nie wskazano konkretnego kraju ani miasta, ale sam kierunek zmian jest jasny.

Jubileuszowa edycja "MasterChefa" i wielka wygrana

Program emitowany jest w Polsce od września 2012 roku, a w 15. sezonie gra toczyć będzie się o bardzo konkretną kwotę. Zwycięzca jubileuszowej edycji "MasterChefa" ma otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych. To jeden z kluczowych elementów komunikowanych przed startem nowych odcinków i ważny sygnał, że jesienna odsłona ma być wyjątkowa nie tylko ze względu na czwarte miejsce w jury oraz zapowiadaną podróż poza Europę.

Jak wiadomo, o niektórych uczestnikach lubianego show wieści nie milkną do dziś. Natalia Paździor z "MasterChef Junior" niedawno ogłosiła radosne wieści. Kogo tym razem polubią telewidzowie i kto zdobędzie największe wyróżnienie podczas jubileuszowej edycji? Tego dowiemy się już jesienią.

