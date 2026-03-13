Mariusz Komenda, znany widzom z ósmej edycji „MasterChefa” z 2019 roku, poinformował o poważnej chorobie. Na początku stycznia 2026 roku usłyszał diagnozę: złośliwy guz mózgu - glejak. Kucharz przekazał, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej jego życie wyglądało normalnie, a później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Od tego momentu, jak opisał, zaczął się dla niego najtrudniejszy czas.

Mariusz Komenda z „MasterChefa” podzielił się diagnozą. Przeszedł dwie operacje

W swoim komunikacie Mariusz Komenda poinformował, że w bardzo krótkim czasie przeszedł dwie skomplikowane operacje głowy. Wskazał też, że podczas pierwszej lekarzom udało się chirurgicznie usunąć glejaka. Następnie loża pooperacyjna została poddana leczeniu radiologicznemu. To właśnie te informacje stały się kluczowym elementem jego aktualnej sytuacji zdrowotnej i wyjaśniają, dlaczego najbliższe tygodnie i miesiące upłyną mu pod znakiem dalszego leczenia.

Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wyglądało całkiem normalnie. Aż przyszedł początek stycznia 2026 roku i usłyszałem diagnozę, która brzmi jak bardzo kiepski tytuł filmu science-fiction: złośliwy guz mózgu - glejak. I tak, dokładnie od tego momentu zaczął się najtrudniejszy rozdział mojego życia. W bardzo krótkim czasie przeszedłem dwie skomplikowane operacje głowy. napisał na Facebooku Komenda.

Komenda na co dzień prowadzi restaurację Sztuka Restaurant w Środzie Śląskiej. To tam budował swoją zawodową pozycję po udziale w programie i tam wielu gości kojarzy go nie z telewizji, ale z pracy na sali i w kuchni. Teraz, jak wynika z przekazanych informacji, jego życie koncentruje się na kolejnych operacjach i kontrolach. W tej sytuacji restauracja i codzienne obowiązki schodzą na dalszy plan, a priorytetem pozostaje leczenie.

Podczas pierwszej lekarzom udało się chirurgicznie usunąć glejaka, a loża pooperacyjna została następnie poddana leczeniu radiologicznemu. Niestety potrzebna była kolejna operacja. W jej trakcie lekarze musieli usunąć fragment kości czaszki, żeby ratować moje zdrowie i zmniejszyć ryzyko powikłań. Brzmi poważnie - bo takie właśnie było wyjaśnił Komenda.

Mariusz Komenda podbił serca widzów „MasterChefa”. Doszedł do półfinału

Mariusz Komenda w 2019 roku dotarł do półfinału ósmej edycji „MasterChefa”. Później pojawił się także w kolejnej edycji jako gość specjalny i juror podczas jednej z konkurencji. Informacja o jego diagnozie poruszyła fanów formatu TVN, który jest emitowany od 2012 roku i doczekał się różnych odsłon. W ostatnich latach program był też mocno kojarzony z Tomaszem Jakubiakiem, jurorem „MasterChef”, „MasterChef Junior” i „MasterChef Nastolatki”. Obecnie trwa zbiórka, a środki mają zostać przeznaczone na pomoc w jego walce. Komenda przekazał również, że nie zamierza się poddać i walczy każdego dnia.

W 2024 roku Tomasz Jakubiak informował o chorobie na rzadkiego raka jelita i dwunastnicy, który dał przerzuty do kości, a następnie zmarł 30 kwietnia zeszłego roku. Długą i trudną walkę Jakubiaka z choroba nowotworową śledziła cała Polska. Juror programu kulinarnego i ceniony szef kuchni pozostawił żonę i małego synka.

