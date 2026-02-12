Natalia Paździor, 21-letnia dziś zwyciężczyni pierwszej edycji "MasterChef Junior" pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" wraz ze swoim narzeczonym, piłkarzem Marcinem Manikowskim. To właśnie podczas rozmowy na antenie zdradzili kulisy swojego związku. Zakochani planują ślub w 2027 roku.

Natalia Paździor i Marcin Manikowski - historia miłości

Natalia Paździor podkreśliła, że nie spodziewała się znaleźć miłości życia, przeglądając wieczorem TikToka. To właśnie tam ich drogi się skrzyżowały - najpierw doszło do wymiany obserwacji i wiadomości, a potem do spotkania na żywo, które wydarzyło się spontanicznie. Do pierwszej rozmowy doszło jeszcze w sieci, ale już przy pierwszym spotkaniu we Wrocławiu, gdzie Natalia przyjechała złożyć papiery na studia, a Marcin był tam ze swoim kolegą, szybko poczuli, że łączy ich coś więcej.

Kulminacją ich związku stały się zaręczyny podczas ubiegłorocznych wakacji w Grecji. To właśnie tam Marcin oświadczył się Natalii, a ona odpowiedziała stanowczym „tak”. Natalia nie kryje wzruszenia i radości z nadchodzącej zmiany. W rozmowie z prowadzącymi program wyznała, że o ślubie marzyła od zawsze:

Chyba jesteśmy gotowi, a ja o ślubie marzyłam od zawsze. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko biała sukienka i tańce do rana, ale odpowiedzialność, której jesteśmy świadomi i na którą czekamy, (...) w tym roku mamy trzecią rocznicę.

Suknia ślubna Natalii Paździor

Kilka dni temu Natalia Paździor pokazała się w sukniach ślubnych, jak jednak podkreśliła, żadna z nich nie jest jeszcze tą docelową. W "Dzień Dobry TVN" o swojej kreacji ślubnej powiedziała:

Wybrana, byłam już na pierwszych przymiarkach, emocje nie od opisania, proszę Państwa. Nie spodziewałam się, że to będą takie emocje, czułam się jak księżniczka. Uchyliłam rąbka tajemnicy na Instagramie, ale żadna z tych sukienek, które tam są to nie jest ta finalna. Tę dopiero wszyscy, szczególnie mój narzeczony, zobaczą w dniu ślubu. (...) Będę jak księżniczka.

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" zapytali Natalię Paździor i Marcina Manikowskiego o to, jak ich otoczenie reaguje na ich decyzję o ślubie. Przyszły mąż zwyciężczyni "MasterChefa Juniora" nie ukrywa, że niektórzy się dziwią:

Jest takie pytanie, że ''Masz dopiero 21 lat, a już się oświadczyłeś''?

Natalia jednak dodała:

Nasza rodzina była przygotowana do tego, bo zarówno ja w tej sukience, już mnie widzieliście tutaj, biegałam u babci po osiedlu w sukni w welonie. Marcin też zawsze deklarował, że ten ślub szybko.

Natalia Paździor pokazała również swoje zdjęcia z dzieciństwa, kiedy przebierała się za pannę młodą.

Natalia Paździor z "MasterChefa" chce zostać mamą

Natalia Paździor i Marcin Manikowski podzielili się również wyznaniem, że niedługo chcą zostać rodzicami.

W moich snach to ja już powinnam tutaj z wózeczkiem, ale przystopujmy, priorytety, zakończmy studia najpierw, mieszkanie itd. Ale myślę, że prędzej niż później myślimy o tej rodzinie.

Natalia Paździor o życiu po ślubie

Marcin Manikowski jest sportowcem. Związek z piłkarzem niesie za sobą nie tylko stabilizację, ale też wyzwania związane z częstymi zmianami miejsca zamieszkania. Natalia Paździor podchodzi do tego z dystansem, żartując:

Ja mam tylko nadzieję, że będą palmy tam, gdzie wylądujemy

