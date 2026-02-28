Neil Sedaka nie żyje. Artysta zmarł w Los Angeles w wieku 86 lat, zaledwie kilka godzin po przewiezieniu do szpitala. Informację o jego śmierci przekazała rodzina, która nie kryje ogromnego smutku. Jak podano w oficjalnym oświadczeniu bliskich dla TMZ, rodzina jest zdruzgotana nagłą śmiercią ukochanego męża, ojca i dziadka. Neil Sedaka był prawdziwą legendą rock and rolla oraz inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie, ale jak zaznaczono dla tych, którzy mieli szczęście go poznać osobiście, był po prostu wyjątkowym człowiekiem, którego będzie bardzo brakować.

Artysta pilnie trafił do szpitala

Wiadomość o śmierci Neila Sedaki była szokiem nie tylko dla fanów, lecz także dla muzycznych ekspertów i całej branży. Zaledwie dzień wcześniej zagraniczne portale informowały o złym stanie zdrowia artysty. Neil Sedaka został pilnie przewieziony do szpitala po nagłym incydencie medycznym. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Artysta zmarł zaledwie kilka godzin po hospitalizacji.

Nasza rodzina jest zdruzgotana nagłą śmiercią ukochanego męża, ojca i dziadka. Neil Sedaka był prawdziwą legendą rock and rolla i inspiracją dla milionów, ale co najważniejsze, przynajmniej dla tych, którzy mieli szczęście go poznać, niesamowitym człowiekiem, którego będzie nam bardzo brakować - przekazano w oświadczeniu dla TMZ.

Neil Sedaka i jego wpływ na światowe gwiazdy

Neil Sedaka przyszedł na świat 13 marca 1939 r. w Nowym Jorku. Swoją karierę muzyczną rozpoczął w drugiej połowie lat 50., będąc członkiem zespołu The Linc-Tones. Szybko jednak postawił na solową działalność. Jego debiutancki przebój "The Diary" ujrzał światło dzienne już w 1957 r. Przez kolejne dekady Sedaka utrzymywał się na szczycie, nie tylko jako wykonawca, ale również jako kompozytor i pianista.

Artysta pozostawił po sobie imponujący dorobek: napisał ponad 500 utworów, które wykonywali najwięksi z największych, w tym Connie Francis, The Carpenters, ABBA i Eruption. Utwory Neila Sedaki stały się klasykami światowej muzyki rozrywkowej, a jego kompozycje cieszyły się niezmiennym uznaniem zarówno publiczności, jak i branżowych autorytetów.

Sedaka koncertował niemal do końca życia

Chociaż w 2022 r. Neil Sedaka zakończył oficjalną działalność kompozytorską, nie rozstał się z muzyką. Nadal regularnie koncertował, m.in. we Włoszech, utrzymując bezpośredni kontakt ze swoimi fanami. Nawet w ostatnich latach życia nie odpuszczał sceny i nie rezygnował z artystycznej aktywności. Pomimo upływu lat, Sedaka nie tracił energii, a jego występy wciąż przyciągały tłumy. Odejście tak zaangażowanego artysty wstrząsnęło nie tylko wielbicielami, ale i środowiskiem muzycznym.

