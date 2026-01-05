Roxie Węgiel to 20-letnia piosenkarka, której największy rozkwit muzycznej kariery przyniosły zwycięstwa w programie "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior. Artystka nieustannie pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, często dzieląc się zdjęciami ze swoim mężem, Kevinem Mglejem. Kevin jest ojcem pięcioletniego syna z poprzedniego związku. Para poznała się podczas pracy nad albumem Roxie "13+15". Choć dzieli ich osiem lat różnicy, nie stanowi to dla nich żadnej przeszkody w związku. Wczoraj Roxie opublikowała na Instagramie intrygujące zdjęcie.

Co robi Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem przed północą? Jest dowód

Ostatnio Roxie Węgiel coraz częściej dzieli się zdjęciami prosto z siłowni. Młoda artystka nie tylko ćwiczy siłowo, trenuje także boks czy pilates. Roxie choruje na cukrzycę, dlatego musi pozostać aktywna sportowa ze względu na zdrowie.

Okazuje się, że piosenkarka nie uczęszcza na ćwiczenia sama. Do treningów młodej piosenkarki dołącza także jej mąż, Kevin Mglej. Para od dłuższego czasu wspólnie dba o formę, a po nowym roku kontynuuje swoje nocne wizyty na siłowni. Mąż Roxie ma już za sobą sporą metamorfozę. Kevin Mglej w 2024 roku schudł 30 kilogramów. Od tego czasu stara się konsekwentnie dbać o zdrowy styl życia.

Tuż przed godziną 23:00 Roxie opublikowała zdjęcie, na którym razem z ukochanym pozują w sportowych strojach. Efektem konsekwentnych treningów jest zdumiewająca forma wokalistki, ale i Kevina. Zobaczcie sami!

Plany Roxie na 2026 rok

Roxie Węgiel opublikowała noworoczny wpis w którym podkreśliła, że jest gotowa na nowe wyzwania, jakie niesie 2026 rok. Wspomniała o tym, że zeszły rok był dla niej przełomowym czasem.

Happy New Year! Rok 2025 był dla mnie początkiem przełomu — teraz czas na kontynuację. 2026, I’m ready! Niech to będzie wspaniały rok dla nas wszystkich!

Roxie Węgiel planowała przeprowadzkę do Londynu, aby rozpocząć naukę na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni świata – University of Nottingham. Wybrała kierunek związany z pisaniem utworów muzycznych i produkcją. W planach artystki są także współprace z producentami z Los Angeles oraz nowe projekty, o których pewnie wkrótce poinformuje. 2025 rok zakończyła hucznie podczas Sylwestra z Dwójką 2025. Zaprezentowała się w wyjątkowej, błękitnej sukni, która zapadła w pamięć widzom. Podczas występu zaśpiewała jeden ze swoich najnowszych utworów, "Błękit'.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej, fot. Instagram@roxie_wegiel