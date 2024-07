Już na wiosnę wystartuje nowa ramówka TVN, a w niej wiele nowości i starych sprawdzonych programów, które widzowie kochają. Z pewnością nowością jest show dla dzieci "Mali Giganci", gdzie maluchy pokażą swoje umiejętności taneczne, wokalne i sportowe. Wczoraj ujawniliśmy skład jurorów i trenerów, którzy będą pomagać uczestnikom w przygotowaniach. Przypomnijmy: Znamy trenerów nowego show TVN. Do Natalii Lesz dołączą jeszcze dwie gwiazdy

Reklama

To jednak nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że trenerów będzie więcej, a do Czesława Mozila, Natalii Lesz i Urszuli Chincz dołączą jeszcze dwie gwiazdy. Jedna to dziennikarz stacji, Olivier Janiak, ulubieniec wszystkich kobiet i ojciec trójki synów, a także muzyk, Piotr Rubik, tata dwóch córek. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl to jeszcze nie wszystko, ponieważ w show ma pojawić się jeszcze jedno znane nazwisko, które poznamy w ciagu kilku najbliższych dni.

Jak sobie poradzą?

Zobacz: Rubik i ciężarna Wendzikowska czytali bajki dzieciom. Przyszła mama miała dla nich prezent



Zobacz także





Reklama

Chylińska w nowej fryzurze: