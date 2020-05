Trendy wiosna i lato. Oto 12 najgorętszych hitów 2020 roku, w które warto zainwestować

Wyprzedaże zaczęły się już w większości sieciówek dostępnych w Polsce. Dostępnych są tysiące przecenionych produktów, ale co z nich wybrać? Specjalnie dla was przygotowaliśmy "top 12" ubrań i dodatków z takich sieciówek jak: Zara, H&M, Reserved, CCC czy Monnari. W naszym zestawieniu znajdziecie piękne klasyczne sneakersy, kwieciste sukienki midi, ramoneskę, spódnice, piękne sandałki, torebki i o wiele więcej!

Zobacz także: Espadryle to prawdziwy hit lata. Te od Tommy Hilfiger czy H&M kupisz na wyprzedaży 50 procent taniej

1. Sneakersy - najlepiej te klasyczne w białym kolorze, ponieważ będą uzupełnieniem każdej stylizacji. Są uniwersalne i totalnie modne! Te, które widzicie, poniżej to model VOILE BLANCHE, 899 zł.

Białe sneakersy VOILE BLANCHE, 799 zł, eobuwie.pl

2. Kolejny must have, bez którego nie wyobrażamy sobie 2020 roku, to torba koniecznie w rozmiarze XXL. Zapomnijcie choć na chwilę o maleńkich torebkach, jakie jeszcze w poprzednim sezonie lansował Jacquemus. Teraz rozmiar ma znaczenie! Postaw na tę plecioną od DeeZee za 89,99 zł.

Pleciona torebka od DeeZee, 89,99 zł

3. Nasz numer trzy to piękna sukienka midi - najlepiej w kwiaty. Bez niej nie wyobrażamy sobie 2020 roku. My proponujemy wam piękną białą sukienkę midi w różowe kwiaty. Ten model kupicie na stronie Born2be za 144,99 zł (wcześniej 179,99 zł).

Sukienka Born2Be midi w kwiaty, 144,99 zł

4. Wiosny i lata 2020 nie wyobrażamy sobie bez ramoneski, która będzie stanowić idealne uzupełnienie każdej stylizacji, zwłaszcza podczas popołudniowych i wieczornych spacerów, kiedy temperatura nieco spada. Model, który wybraliście, to totalna klasyka - to ramoneska Lilah za 154,99 zł.

Czarna ramoneska, Born2be, 144,99 zł

5. Nasz kolejny must-have to piękna spódnica z falbanami i z rozcięciem. Model, który skradł nasze serce, jest dostępny w H&M za 59,99 zł.

6. Kompletując swoją garderobą, nie zapomnij o dodatkach. Wiosną i latem element obowiązkowy to okulary przeciwsłoneczne. My zakochaliśmy się w tych z różowymi szkłami - to model marki Hawkers - FLUOR CAREY EJECTA - 279,95 zł. Okulary dostępne są na stronie www.mmsport.pl.

Okulary przeciwsłoneczne, Hawkers, FLUOR CAREY EJECTA, 279,95 zł

7. Bluzka z H&M to hit wiosny! Ma przepiękny kolor - lawenda kojarzy się z wiosną i latem. Po drugie, ta bluzka... optycznie powiększa biust! Zgadza się - wszelkie marszczenia w okolicach biustu, sprawiają że wygląda na pełniejszy. Po trzecie, hitowa bluzka z H&M kosztuje zaledwie... 39 złotych!

8. Nasz numer osiem to piękne sandałki od Gino Rossi, które są dostępne w CCC. Kosztują 299 złotych, i naszym zdaniem bardzo przypominają kultowy model Bottega Veneta, który kosztuje niemal 3 tys. zł!

Sandałki CCC, eobuwie.pl, 299 zł

9. To o czym powinnaś pamiętać, kompletując szafę na 2020 rok, pomyśl koniecznie o slouchy jeans. Model, który widzicie poniżej, możecie kupić w Zarze za 59,99 zł

Instagram

10. Pamiętajcie, że wiosną i latem 2020 wszyscy ruszamy się więcej, dlatego w twojej garderobie powinny znaleźć się również sportowe ubrania i akcesoria. Co powiesz na piękną różową bluzę Nike? Jest dostępna w sklepach GoSport za 229,99 zł! My się w niej zakochaliśmy! Ta bluza genialnie wpisuje się w styl homewear - ultramodny w tym sezonie!

11. W twojej szafie musi znaleźć się też coś w kropki. Co powiecie na białą kopertową bluzkę w czarne groszki? To projekt Monnari, kosztuje teraz 159,20 zł (wcześniej 199,99 zł).

12. Lata nie wyobrażamy sobie bez sukienki w kolorze nude. Ta, którą widzicie poniżej, to model z H&M za 39,99 zł.