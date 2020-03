Trendy wiosna 2020. Sneakersy w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej to must have na wiosnę!

Wiosna? Już prawie przyszła! W związku z tym Małgorzata Kożuchowska postanowiła zaprezentować na Instagramie swój zimowo-wiosenny look z dwoma najważniejszymi elementami garderoby, które są totalnym must have tej wiosenny. Kożuchowska wybrała piękny brązowy płaszcz. To projekt marki ROMA YANOTA i kosztuje obecnie 1050 złotych (został przeceniony z 1500 złotych). Kożuchowska postanowiła dobrać do niego bardzo klasyczne (i zawsze na czasie!) ubrania. Okazał się nim być szary golf, proste czarne spodnie i najważniejsze... białe klasyczne sneakersy, które są elementem obowiązkowym w szafie każdej kobiety, która kocha nie tylko modę, ale i wygodę!

Jak wam się podoba look Małgorzaty Kożuchowskiej? My jesteśmy w nim zakochani! Kiedy widzimy jej stylizację, myślimy tylko o jednym: "Chcemy już wiosnę!"

Małgorzata Kożuchowska postawiła na piękny brązowy płaszcz. To projekt marki ROMA YANOTA. Został przeceniony z 1500 na 1050 złotych. Ten płaszcz to po prostu cudo!

Małgorzata Kożuchowska do całości dobrała białe sneakersy - taki klasyczny model pasuje do absolutnie wszystkiego! Nie wierzycie? Oto dowód! Takie sneakersy będą świetnie wyglądać z eleganckim płaszczem, jak w przypadku Kożuchowskiej. Sportowe białe buty będą się lubić także z sukienkami midi lub maxi w kwiaty albo z najmodniejszymi w tym sezonie balloon jeans.