Trendy wiosna 2020. Oto 6 hitów z Reserved, które znikną ze sklepów najszybciej

Początek marca to idealny moment na odświeżenie swojej szafie i wybór nowych ubrań i akcesoriów na wiosnę 2020. Reserved wypuścił już większość swojej kolekcji na sezon wiosenny, dlatego my postanowiliśmy wybrać z niej 6 prawdziwych perełek, które naszym zdaniem znikną ze sklepów najszybciej. Co się znalazło w naszym zestawieniu "Top 6"? Oczywiście piękny trencz w kolorze pudrowego różu - idealny na wiosnę, subtelna zielona sukienka w białe kwiaty, ramoneski w trzech różnych kolorach, torebka w stylu Bottega Veneta (w której zakochała się m.in. Anna Lewandowska, Natalia Siwiec i Joanna Przetakiewicz), miętowe sandałki oraz oczywiście ugly sneakers w kolorze przybrudzonego różu. A co najważniejsze, każda z naszych propozycji kosztuje mniej niż 200 złotych. Na co się zdecydujecie?

Reserved i 6 hitów na wiosnę

1. Reserved, piękna wzorzysta sukienka, 179,99 zł

2. Reserved, piękny trencz z paskiem w kolorze przybrudzonego różu, 179,99 zł

3. Naszym kolejnym wyborem jest totalny klasyk. To oczywiście ramoneska. W Reserved ramoneskę za 139,99 zł możecie kupić w trzech kolorach: beżowym, czarnym i zielonym.

4. Numer cztery to torebka, która swoim wyglądem przypomina hitowy model Bottega Veneta za 9 tysięcy złotych. Model z Reserved kosztuje 129,99 zł.

5. To, o czym wiosną nie możecie zapomnieć, to oczywiście buty. Oto sneakersy w kolorze pudrowego różu, 159,99 zł, Reserved.

6. Reserved, sandały na średnim obcasie, 119, 99 zł