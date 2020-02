Trendy wiosna 2020: Lidl sprzedaje kurtkę za 50 złotych, która wygląda identycznie jak ta z Reserved

Lidl znów nas zaskoczył! Od poniedziałku (24 lutego 2020) w Lidlu możecie kupić hitową kurtkę na wiosnę 2020. Srebrna termiczna kurtka marki Esmara dostępna jest w trzech kolorach (niebieski, czarny, srebrny), jednak my uważamy, że powinnyście wybrać tę w kolorze srebrnym. Termiczna kurtka z Lidla na wiosnę kosztuje 59 złotych - co ciekawe, identyczną znaleźliśmy w ofercie Reserved, z tym że ta jest droższa i kosztuje 139 złotych. Różnica w cenie jest spora, ale kiedy patrzymy na te dwa modele - naszym zdaniem, nie różnią się one absolutnie niczym - oprócz oczywiście ceną.

Taka kurtka na wiosnę sprawdzi się idealnie - jest ciepła i lekka - i będzie pasować do tysiąca waszych wiosennych stylizacji. A co najważniejsze, jest też wodoodporna i ochroni cię przed wiatrem. Skusicie się na ten model?

Tak wygląda kurtka z Lidla za 59 złotych. Jest lekka i ciepła - idealna na wiosnę 2020.

Niemal identyczną kurtkę znajdziecie w Reserved. Jedyną różnicą jest tak naprawdę cena. Kurtka z Reserved jest ponad dwa razy droższa - kosztuje 139 złotych.

Dla porównania spójrzcie na srebrną puchówkę od Khrisjoy. Ceny kurtek tej luksusowej marki zaczynają się od 5800 złotych.