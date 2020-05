Trendy wiosna 2020. Jeansy Agnieszki Woźniak-Starak to must have w szafie każdej kobiety. To nie są rurki!

Agnieszka Woźniak-Starak pojawia się ostatnio regularnie w centrum Warszawy, o czym doskonale wiedzą paparazzi. To już kolejny raz, kiedy Agnieszka została przyłapana niedaleko kultowej warszawskiej palmy przy rondzie gen. Charles'a de Gaulle'a - to właśnie tam mieści się siedziba radia Newonce, dla której Agnieszka prowadzi swoją autorską audycję Life Balance. Agnieszka Woźniak-Starak w ostatnim czasie stawia na totalną wygodę - proste jeansy, botki na niewielkim słupku i ponadczasowy trencz - tak właśnie wyglądał jej ostatni look.

Oto najmodniejsze jeansy na wiosnę 2020

Agnieszka Woźniak-Starak zapomniała w tym sezonie o skinny jeans - i bardzo dobrze! Wiosną i latem 2020 będą rządzić balloon jeans, slouchy jeans lub jeansy o kroju "paperbag". Nie zapominajcie także o tych klasycznych jasnych jeansach, które wybrała Agnieszka - proste jeansy zwężane bardzo delikatnie ku dołowi to klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody - w tym sezonie również.

Agnieszka dobrała do jeansów prosty oliwkowy t-shirt, czarny trencz, karmelowe botki z klamrą na stabilnym słupku oraz torbę w rozmiarze XL w kolorze mleka. Widać, że w tej stylizacji czuje się świetnie - jest po prostu sobą!

Agnieszka Woźniak-Starak pozdrawiała paparazzi z uśmiechem na twarzy - na chwilę zapomniała o maseczce, którą później posłusznie założyła ;-)

