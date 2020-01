1 / 5

East News

1. Dzwony - to nie żart! One naprawdę będą znów modne. Trend na dzwony w stylu lat siedemdziesiątych wraca! Wśród projektantów, którzy optują za powrotem dzwonów, jest Celine. Dzwony to super pomysł dla kobiet, które chcą ukryć swoje biodra - rozszerzone nogawki potrafią je idealnie zakamuflować i wyważyć proporcje. Opcja dla kobiet ze szczupłymi nogami to dzwony z przetarciami, które co prawdą mogą optycznie pogrubić, ale dodać jeszcze więcej luzu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.