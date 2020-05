Trendy lato 2020. Sukienka z falbanami z H&M za 70 złotych to hit Instagrama!

Mamy nowy hit! To piękna biała sukienka z falbankami z ulubionej sieciówki Polek, z H&M! Biała sukienka o kopertowym kroju w piękny subtelny wzór wygląda bardzo letnio i idealnie wpisuje się w trendy na sezon wiosna/lato 2020. Piękne falbany, jasny kolor z delikatnym wzorem, wiązanie wokół talii - to nadaje jej niewymuszony wakacyjny styl, za którym tam bardzo tęsknimy. Sukienka z H&M jeszcze niedawno kosztowała 129,90 zł, ale na szczęście jest teraz na wyprzedaży - możecie ją kupić w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej za 79,90 zł.

Z czym nosić sukienki na lato 2020, żeby nie wyglądać banalnie?

Taka sukienka będzie wyglądać idealnie z delikatnymi sandałkami na szpilce (najlepiej tymi, które jeszcze bardziej wyszczuplają optycznie nasze nogi) lub z nieco cięższymi klapkami na stabilnym słupku. Jeśli jednak stawiasz na sto procent wygody, postaw na klasyczne balerinki. Całość powinnaś uzupełnić plecioną torebką, która jest hitem lata i jeszcze bardziej wprowadza nas w wakacyjny klimat. Skusicie się na taki look? Bo my z pewnością tak!

Jak widzicie, sukienka z H&M z falbankami będzie pasować kobietom we wszystkich rozmiarach, od XS do L. Sukienka stała się bardzo popularna na Instagramie - influencerki na całym świecie zakochały się w tym kopertowym fasonie. My też!