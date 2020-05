Doskonale wiemy, że do wakacji zostało jeszcze kilka miesięcy, ale maj to doskonały miesiąc, by zacząć poszukiwania idealnego kostiumu kąpielowego. Weź przykład z Anny Lewandowskiej, która znalazła już prawdziwy hit - piękny kostium jednoczęściowy w czerwono-białe pionowe paski to perełka! Dlaczego? Po pierwsze, ze względu na idealne połączenie kolorów - spokojna biel piękne współgra z intensywną czerwienią. Po drugie, ze względu na krój, który idealnie eksponuje dekolt i plecy i po trzecie, ze względu na... cenę! Ile kosztuje kostium Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska zdecydowała się na założenie pięknego czerwono-białego kostiumy kąpielowego. Znaleźliśmy go w outlecie Pull&Bear. Kostium na wyprzedaży kosztował jedyne 29 złotych. Kolejnym atutem kostiumu jest wzór, który optycznie wyszczupla! Jak to możliwe? Drobne paski (nie grube!) wizualnie mogą odchodzić, zwłaszcza kiedy są pionowe. Sami spójrzcie na Anię!

Niestety kostium Ani nie jest już dostępny w sprzedaży, ale inne kostiumy jednoczęściowe w paski są nadal dostępne w sieciówkach. Jeśli czerwień jest dla was zbyt odważna, zdecydujcie się na klasykę! Oto jednoczęściowy kostium kąpielowy, tym razem w czarno-białe paski, ASOS, 147 złotych (przeceniony ze 189 złotych).

A co powiecie na kostium kąpielowy w biało-niebieskie paski? Znajdziecie go za 139 złotych w H&M.

A teraz mamy coś dla najodważniejszych! Żółty kostium kąpielowy w paski, Stradivarius. Jak wam się podoba?