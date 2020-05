Wyprzedaże lato 2020. Te buty z CCC za 55 złotych wydłużają optycznie nogi i są ultrawygodne!

Stabilne, wygodne i wyszczuplające optycznie nasze nogi. Tak jest! Znaleźliśmy buty idealne na lato 2020. Oto piękne beżowe klapki na obcasie z CCC! Marka Jenny Fairy wypuszcza w swoich kolekcjach raz na jakiś czas prawdziwe perełki, które wyglądają jakby wyszły prosto spod rąk projektanta. Tak też stało się tym razem. Kiedy spojrzeliśmy na te klapki na obcasie (i to w dodatku na wyprzedaży!), stwierdziliśmy że one muszą być nasze!

Klapki dostępne w CCC są niezwykle wygodne - wykonane z mięciutkiego zamszowego materiału na stabilnym słupku. Co najważniejsze, optycznie wyszczuplają naszą sylwetkę dzięki ich kolorowi - piękna barwa nude "zlewa się" z kolorem naszego ciała, przez co nasze nogi wyglądają na minimum kilka centymetrów dłuższe. To oczywiście zasługa nie tylko koloru, ale i 8,5-centymetrowego obcasa wykonanego z imitacji drewna.

Beżowe klapki na stabilnym obcasie Jenny Fairy możesz kupić za 54,99 zł (wcześniej 79,99 zł).

Klapki na obcasie Jenny Fairy dostępne są również w kolorze czarnym. Czarne nie są niestety przecenione, ale ich cena jest również okazyjna - możesz je mieć za 79,99 zł.