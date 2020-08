Trendy jesień 2020. Oto 7 torebek od 100 zł, dla których tak jak Małgorzata Rozenek stracisz głowę! Model od Ralpha Laurena kupisz teraz na wyprzedaży za bezcen 

Nie oszukujmy się, idealna torebka na jesień 2020 na wszystkie możliwe okazje po prostu nie istnieje. W swojej szafie musisz mieć ich minimum kilka! Zwłaszcza, że w sklepach takich jak H&M, Zara, Reserved czy CCC widzimy coraz więcej prawdziwych perełek. Duży i wygodny shopper to numer jeden - zmieścisz w nim wszystko do pracy, a potem dodatkowo wrzucisz do niego zakupy - i jakimś cudem okaże się, że masz jeszcze w nim miejsce. Kolejna torebka niezbędna tej jesieni to kopertówka lub puzderko - idealna na wieczorne wyjście ze znajomymi. Numer trzy to torebka-worek, idealna na randkę lub na spacer. W naszym zestawieniu "trendy jesień 2020" znajdziecie wszystkie te modele - dostępne online. Oto one!

Zobacz także: Oto 5 najmodniejszych torebek z wybiegów. Znaleźliśmy identyczne za ułamek ceny

1. Piękna torebka od Aldo w kolorowy wężowy wzór z ozdobnym chwostem to nasz numer jeden! Torebka kosztuje 249 złotych i jest nadal dostępna. Pokochaliśmy ją również za piękną ozdobną rączkę. Jak widzicie, zwierzęce wzory zadomowiły się w naszych garderobach na dobre i nie zamierzają nas opuszczać jeszcze przez kilka następnych sezonów!

Mat. pras. Eobuwie.pl

ALDO TOREBKA DAMSKA EOBUWIE 249 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Torebka z frędzlami to prawdziwy must have tej jesieni! Na wybiegach, m.in. u Bottega Veneta, frędzle po prostu rządziły! Nasz wybór padł na brązowy model od PEPE JEANS zainspirowany projektami wielkich domów mody. Utrzymana w stylu boho będzie pasować do kwiecistych sukienek maxi i karmelowych botków. Kosztuje 349 złotych.

Mat. pras. Eobuwie.pl

PEPE JEANS BRĄZOWA TOREBKA EOBUWIE 339 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Piękna sygnowana logo torebka Calvin Klein to pozycja obowiązkowa w szafie każdej z nas. Ta klasyczna torebka-puzderko może być noszona na dwa sposoby - w ręku lub na pasku. Mimo że jest niewielka, pomieści w sobie najważniejsze rzeczy - telefon i portfel. Kosztuje 359 złotych. My się w niej zakochaliśmy!

Mat. pras. Eobuwie.pl

CALVIN KLEIN CZARNA TOREBKA EOBUWIE 359 zł ZOBACZ W SKLEPIE

4. Torebka od GINO ROSSI w stylu Chloe w kolorze lawendowym to naszym zdaniem prawdziwa perełka! Ma przepiękne srebrne detale i wygląda naprawdę luksusowo. Kosztuje 829 złotych - ale uwierzcie, naprawdę warto na nią tyle wydać!

Mat. pras. Eobuwie.pl

GINO ROSSI TOREBKA DAMSKA EOBUWIE 829 zł ZOBACZ W SKLEPIE

5. Numer pięć to złota torebka marki Monnari za 119,99 zł (wcześniej prawie 200 zł). Torebka ma ozdobny pasek utrzymany w sportowym stylu, który w połączeniu ze złotym kolorem tworzy niezwykle ciekawe połączenie.

Mat. pras. Eobuwie.pl

MONNARI ZŁOTA TOREBKA EOBUWIE 199 zł 119 zł ZOBACZ W SKLEPIE

6. Czarna pikowana chanelka od Gino Rossi to pozycja obowiązkowa w twojej szafie! Kosztuje 379,99 zł.

Mat. pras.

GINO ROSSI PIKOWANA TOREBKA EOBUWIE 379.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

7. Na koniec proponujemy wam totalną klasykę z wyprzedaży! Karmelowa torebka-worek RALPH LAUREN to model, który pomieści dosłownie wszystko, a przy tym wygląda rewelacyjnie! Kosztuje teraz 589 zł - została przeceniona z 979 złotych. To prawdziwa okazja, ponieważ ta torebka będzie ci towarzyszyć przez kilka sezonów.

Mat. pras.

LAUREN RALPH LAUREN BRĄZOWA TOREBKA EOBUWIE 979 zł 589 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Na który z modeli się skusisz? Pamiętaj, że jesienią zapominamy o fluorescencyjnych, intensywnych czy pastelowych kolorach. Teraz stawiamy na kolory ziemi, brązy, beże z odrobiną ciepłego złota.