Modne i ultrawygodne klapki do miasta na lato 2020. Karolina Pisarek upolowała swoje za 89 złotych!

Jeśli do tej pory rezygnowałaś z noszenia klapków na dłuższe spacery po parku lub w centrum miasta, ponieważ uważałaś że są nie wygodne, mamy dla ciebie dobrą wiadomość! To już przeszłość! Dlaczego? Udowodnimy wam, że odpowiednio wyprofilowane klapki z grubszymi paseczkami uniemożliwią niekontrolowane przemieszczanie się twojej stopy i dzięki temu twoje ukochane klapki będziesz mogła nosić cały dzień. Spójrzcie tylko na Karolinę Pisarek, jedną z najbardziej znanych uczestniczek "Top Model", która totalnie zakochała się w płaskich klapkach i nosi je coraz częściej.

Klapki DeeZee za 89 złotych

Karolina Pisarek zdecydowała się na look tylko w jednym kolorze - w kolorze nude. Całość uzupełniła płaskimi klapkami w tym samym kolorze z ozdobnymi srebrnymi ćwiekami. Klapki swoją stylistyką nawiązują do bardzo popularnych klapków marki Birkenstock. Na szczęście są o wiele tańsze! To model od DeeZee, który kosztuje zaledwie 89,99 zł!

Klapki DEEZEE, 89,99 zł, eobuwie.pl

Jak widzisz, płaskie klapki mogą wyglądać stylowo i być zarazem bardzo wygodne. Spójrz poniżej, na jakie inne modele klapków na płaskiej podeszwie możesz się zdecydować. Oto one!

Klapki GINO ROSSI, 239,99 zł

Płaskie klapki Gino Rossi w kolorze karmelowym, ozdobione ćwiekami i małą klamerką to strzał w dziesiątkę dla każdej kobiety. Są cudownie wygodne i do tego prześliczne. Kosztują 239,99 zł i dostępne są w dwóch kolorach: karmelowym i czarnym.

Klapki GINO ROSSI, 239,99 zł

Srebrne klapki QUAZI, 199 zł

A co powiesz na coś bardziej szalonego? Oto propozycja od marki QUAZI. Srebrny kolor w połączeniu z plecionkowym zdobieniem to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz zabłysnąć. A z takimi klapkami zrobisz to na 100 procent! Klapki QUAZI zostały przecenione z 309 złotych i możesz je kupić za 199 zł. Warto? Warto!

Klapki QUAZI, 199 zł, eobuwie.pl

Klapki SOREL, 339 zł - najwygodniejsze klapki na świecie?

Kolejna propozycja to klapki, za które twoja stopa będzie ci wdzięczna do końca życia. Poznajcie markę SOREL. Klapki tego producenta to prawdziwe niebo dla twoich stóp. Ten model będzie doskonałym uzupełnieniem codziennego stroju - będzie pasować do kwiecistych sukienek maxi, jak i do twoich ulubionych szortów. Takie neutralne klapki powinna mieć w swojej szafie każda z nas.

Klapki SOREL, 339 zł, eobuwie.pl

Klapki EVA MINGE, 249 zł

A co powiesz o naszej następnej propozycji? Klapki od Evy Minge to połączenie wygody i elegancji. Piękna jasna skórka imitacja drewna oraz duże srebrne ćwieki to coś co będzie idealnie się komponować z większością twoich ubrań w szafie. Klapki od Evy Minge kosztują teraz 249 zł (wcześniej 339 zł).