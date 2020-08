Trendy jesień 2020. Oto 7 najpiękniejszych sukienek z pokazów na jesień i zimę. Takie same znaleźliśmy w H&M, Zara i Reserved od 69 zł

Co prawda, lato w pełni - ale już we wrześniu nasze szafy zaczną powoli się zmieniać. Piękne krótkie sukienki odstawimy na bok i pójdziemy w długość maxi, nieco cięższe materiały i długie rękawy. Na pokazach mody na sezon jesień/zima 2020/2021 królowały ciężkie sukienki o długości maxi w motywy kwiatowe i z falbanami. Nieco bardziej zabudowane dekolty i najlepiej dłuższe rękawy to również element obowiązkowy sukienki idealnej na jesień. Wybraliśmy 7 najpiękniejszych sukienek z pokazów w Nowym Jorku na sezon jesień/zima 2020/2021 i znaleźliśmy ich odpowiedniki (oczywiście o wiele tańsze!) w sieciówkach takich jak H&M, Zara czy Reserved. Ceny tych sukienek zaczynają się już od 69 złotych i są dostępne nawet na wyprzedaży!

Zobacz także: Te modne buty na lato/jesień 2020 to hit Instagrama. Pasują do każdej sukienki, a najładniejszy model kosztuje 80 zł!

1. Nasza sukienka numer jeden z pokazu na sezon jesienno-zimowy 2020/2021 to projekt marki Brock Collection, która na pokazie w Nowym Jorku zaprezentowała piękne sukienki maxi. Okazuje się, że tej jesieni wcale nie rezygnujemy z kwiatów! Bardzo podobną sukienkę udało nam się znaleźć w Zarze - kosztuje 199 złotych.

EastNews

2. Nasza propozycja numer dwa to również inspiracja tym samym pokazem. Piękna falbaniasta biała sukienka przewiązana czarnym paskiem pięknie podkreśli twoją talię i doda krągłości tam, gdzie są mile widziane. Biała sukienka Ariebel marki Renee za 199 złotych utrzymana jest w bardzo podobnej stylistyce.

EastNews

3. Co ciekawe, Oscar de la Renta w swojej kolekcji na sezon jesień/zima 2020/2021 nie rezygnuje z mocnych kolorów. Róż jest mile widziany w projektach wielu innych projektantów! Sukienka, którą widzicie po prawej stronie, to model z H&M za 69,99 zł (wcześniej 129,99 zł). Wy też nie bójcie się różu i nie rezygnujcie z niego jesienią i zimą!

EastNews

4. Self Portrait projektuje kobiece i subtelne sukienki. Ta biała wpadła nam w oko ze względu na swoją subtelność i właśnie kolor. Bardzo podobny model udało nam się znaleźć w H&M - kosztuje tylko 99 złotych.

EastNews

5. Na pokazie kolekcji na sezon jesień/zima 2020/2021 marka Zimmermann postawiła na piękne sukienki maxi. Nam w oko najbardziej wpadła na czarna w białe kwiaty. Bardzo podobny model możecie upolować w Reserved za 99 złotych (wcześniej 179 zł).

EastNews

6. Na koniec mamy iście romantyczną sukienkę z pokazu również marki Zimmermann. Piękna sukienka maxi w kolorze pudrowego różu wygląda rewelacyjnie na modelce. My doskonale wiemy, że sukienka utrzymana w podobnej stylistyce, ale o długości midi, będzie bardziej praktycznym wyborem na co dzień. Sukienka po prawej to projekt Reserved, kosztuje 199 złotych.

EastNews

7. Na koniec mam prawdziwą perełkę! Co powiecie na sukienkę w stylu pin-up girl, ale w ostrzejszym wydaniu? Bella Hadid na pokazie Rodarte zaprezentowała się w białej sukience w czerwone groszki. Seksownie! Subtelniejszy model udało nam się znaleźć w sklepie Madelle - sukienka Alice kosztuje 890 złotych.