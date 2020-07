Te modne buty na lato/jesień 2020 to hit Instagrama. Pasują do każdej sukienki, a najładniejszy model kosztuje na wyprzedaży tylko 80 zł!

Jeśli masz już w swojej szafie piękne klapki - płaskie lub na słupku, oraz sandałki - najlepiej te minimalistyczne i wydłużające optycznie twoje nogi, czas na pójście krok na przód. W sieciówkach takich jak: H&M, Zara, Reserved czy Mohito bardzo nieśmiało zaczynają się pojawiać pierwsze ubrania i akcesoria na sezon jesienny. My jesteśmy zdania, że już teraz warto zainwestować np. w obuwie, które będziesz mogła spokojnie nosić latem np. do sukienki oraz jesienią - np. do twoich ulubionych mom jeans. Mowa oczywiście o botkach - najlepiej tych brązowych. Ciepłe brązowe, musztardowe, karmelowe czy rude botki to pozycja obowiązkowa w twojej szafie już tego lata. Najlepsze jest to, że możesz je zakładać już teraz. Zestaw je ze swoją ukochaną sukienką w kwiaty i stwórz wakacyjny look boho. Jesienią narzuć na siebie ramoneskę lub jeansową kurtkę i biegnij na spacer.

1. Brązowe botki DEEZEE za 119,99 zł to idealna propozycja dla pań, które uwielbiają nosić kwieciste sukienki. Te botki będą idealnie do nich pasować. I w dodatku ta cena - bardzo atrakcyjna!

Brązowe botki DEEZEE, 119,99 zł, eubowie.pl

2. W podobnym tonie są utrzymane również te botki. To także propozycji od DeeZee, która ma jednak jedną przewagę od powyższego modelu. Jaką? Spójrzcie na subtelny ażurowy materiał, z którego wykonane są te botki. No i oczywiście cena! Mogą być wasza za 89,99 zł (wcześniej 119,99 zł).

Botki DEEZEE, 89,99 zł (przecenione ze 119,99 zł), eobuwie.pl

3. Nasza propozycja numer trzy to botki marki BALDACCINI za 299 złotych. To nieco droższa propozycja od poprzednich, ale za to jaka stylowa. Botki mają stabilny, zaledwie 4-centymetrowy obcas, co sprawia że możesz w nich chodzić cały dzień i bez bólu stóp! My je już chcemy!

Botki BALDACCINI, eobuwie.pl, 299 zł

4. Brązowe botki marki SERGIO BARDI są teraz przecenione na eobuwie.pl o ponad 30 procent. Kosztują 199 złotych (wcześniej 299).

Botki SERGIO BARDI, eobuwie.pl

5. Na koniec chcemy wam przedstawić model, który naszym zdaniem jest totalną perełką. Bardzo wygodne, a przy okazji ultraseksowne botki marki Eksbut, to propozycja dla każdej z nas. Zwróćcie uwagę na wycięcie z przodu buta - to trik wykorzystany przez markę, dzięki któremu twoje nogi wydadzą się dłuższe i smuklejsze! Botki kosztują 349 złotych.