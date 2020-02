Trendy 2020: Wiosną postaw na luz tak jak Karolina Pisarek! Znamy markę i cenę jej dresów

O Karolinie Pisarek jest ostatnio głośno w kontekście jej nowego związku ze starszym o 17 lat partnerem. Ale naszym zdaniem, jeszcze głośniej powinno się o niej zrobić w kontekście stylowym. Dlaczego? Karolina z dużym powodzeniem prowadzi swoje media społecznościowe, na których prezentuje hitowe stylizacje. Jedna z nich skradła nasze serca! Która?

Karolina Pisarek zachwyciła nas swoim lookiem na co dzień - a mowa o jej nowym pistacjowym dresie. Okazuje się, że oversize'owa bluza i dresowe spodnie to projekt polskiej marki PLNY LALA. PLNY LALA to marka, w której zakochały się polskie gwiazdy, w tym Oliwia Bieniuk czy Roksana Węgiel. Bluza to model MISS PISTACHIO HOODIE i kosztuje 319 złotych.

Karolina Pisarek zdecydowała się na dresy od PLNY LALA.

Dresy Karoliny Pisarek to projekt marki PLNY LALA. Oversize'owa bluza to model MISS PISTACHIO HOODIE i kosztuje 319 złotych. Ma szeroki dół i obszerne rękawy, które zakończone są ściągaczami. Bluza ma również kieszeń i kaptur regulowany sznurkiem.