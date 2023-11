Roksana Węgiel to bez wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia. Mimo młodego wieku, Roksana ma na swoim koncie już mnóstwo sukcesów, wśród których możemy wymienić zwycięstwo w show "The Voice Kids", a przede wszystkim wygraną na Eurowizji Junior! Mało która gwiazda może pochwalić się takimi osiągnięciami.

Jednak oprócz głosu Roksana Węgiel ma także świetne wyczucie stylu. 14-latka zaskakuje swoimi lookami na scenie i doskonale wie, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Na co dzień wybiera modne zestawy, które w prosty sposób można skopiować! Tak jak jej ostatni zestaw, który zaprezentowała w "Dzień Dobry TVN".

Roksana Węgiel w looku z polskiej marki

Roksana Węgiel zaprezentowała się w czerwonym zestawie z kolekcji PLNY LALA. Wokalistka miała na sobie kultową już bluzę z napisem "Warszawska Lala" (podobny model nosił już m.in. Natalia Siwiec), a do niej dobrała czerwoną spódniczkę z lampasami. Całość jest modna i wygodna, a przede wszystkim nadaje się na wiele okazji. Sportowo-casualowy look możemy nosić zarówno na co dzień do pracy, jak i na wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Do swojego zestawu Roksana dobrała okulary, które przypominają gogle narciarskie - taki model to hit tego sezonu, o czym pisaliśmy już jakiś czas temu. Do tego miała błyszczącą torbę i białe sneakersy. Oczywiście cały zestaw można znaleźć w ofercie marki. Bluza kosztuje 319 złotych, a spódniczka 250 złotych. Skusicie się na zakup?

East News

Roksana Węgiel niedługo zostanie nową ikoną stylu?

East News